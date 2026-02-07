Merel Conijn opent zaterdag voor Nederland het bal op de Olympische Spelen van Milaan. Toch komt ze later in actie dan verwacht. Op het laatste moment is de loting voor de 3000 meter nog aangepast.

Conijn zou eigenlijk direct in de eerste rit in actie komen, maar ze schuift op naar rit twee. Dat werd zaterdag, slechts 2 uur voordat de 3000 meter gepland staat, bekendgemaakt. De aanpassing heeft alles te maken met een pijnlijke afmelding.

Topschaatsster Martina Sablikova zal namelijk niet aan de start verschijnen op het eerste schaatsonderdeel op de Spelen. Ze moest zich afmelden wegens ziekte. "Er zijn geen woorden voor om uit te drukken hoe pijnlijk het voor mij is om aan te kondigen dat ik niet aan de 3000 meter ga beginnen. De moeilijkste sportieve beslissing van mijn leven", schreef ze op Instagram.

Nieuwe tegenstander

Dat heeft dus ook gevolgen voor Conijn, die bovendien tegen een andere directe tegenstander rijdt. Oorspronkelijk zou ze tegen de Canadese Laura Hall schaatsen, maar nu staat ze naast de Zwitserse Kaitlyn McGregor in de baan.

Schaatsicoon Marianne Timmer liet zich in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud nog uit over de 'ideale startplek' van Conijn in de eerste rit." Zij kan een tijd neerzetten. Zij kan gewoon vrij schaatsen", zei ze. "En dan is dat de tijd waar iedereen op moet rijden. Zij hoeft verder nergens over na te denken." Hopelijk zorgt de verandering niet voor extra druk bij de schaatsster.

Marijke Groenewoud en Joy Beune

Voor Marijke Groenewoud en Joy Beune verandert er niets door de afmelding van Sablikova. In rit 9 komt Marijke Groenewoud in actie tegen Ragne Wiklund, die onlangs de laatste World Cup won en daarvoor Europees kampioene werd. Beune rijdt de slotrit tegen Isabelle Weidemann. De 3000 meter wordt zaterdag om 16.00 uur verreden.