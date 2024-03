Michelle de Jong vindt nieuwe ploeg nadat droom om met zus Antoinette te rijden uiteenspat

Michelle de Jong heeft niet lang na haar vertrek bij Team Reggeborgh onderdak gevonden. Het 24-jarige zusje van Antoinette Rijpma-De Jong, die juist van Jumbo-Visma naar Reggeborgh vertrok, gaat naar Team IKO, waar Joy Beune schaatst.

Team IKO is blij met de komst van De Jong. "Tijdens de gesprekken bleek heel snel dat ze een sporter is die echt goed bij ons past en waarmee wij onze ambities richting de Olympische Spelen van 2026 mede vorm kunnen geven", schreef de ploeg in een persbericht. De Jong kijkt zelf ook uit naar de samenwerking. "Ik had gelijk een goed gevoel bij Team IKO. Ik ben ervan overtuigd dat we samen mooie stappen kunnen zetten!"

De Jong is een specialiste op de korte afstanden. Ze werd wereldkampioen op de 1000 meter bij de junioren in 2019. In 2022 won ze de NK sprint en in datzelfde jaar werd ze dertiende op de 500 meter bij de Olympische Spelen in Peking. Dit jaar zat het vooral tegen vanwege een aanhoudende scheenbeenblessure.

Geen samenwerking met oudere zus

Daardoor kon ze niet bewijzen dat haar aflopende contract bij Team Reggeborgh werd verlengd. Zonde voor Michelle, want zoals gezegd is zij het jongere zusje van de succesvolle allrounder Antoinette de Jong. Zij maakte juist deze winter de overstap naar Team Reggeborgh, nadat ze jaren uitkwam voor Team Jumbo-Visma. De hoop om ooit samen te rijden, kon dus alweer snel in de ijskast.

Team van Joy Beune

Bij Team IKO komt de jongste telg van schaatsfamilie De Jong terecht bij een winnende formule. Beune won er afgelopen jaar de WK allround en goud op de 5000 meter bij de WK afstanden. Dit nadat ze in 2022 de overstap maakte van Jumbo-Visma.

"Nu begint die hele stoelendans weer, maar ik blijf, hoor", zei Beune onlangs over de 'transferwinter' bij het schaatsen. "Doe lekker m’n ding hier. Heb er vertrouwen in dat de coaches een goede ploeg neerzetten richting de Spelen." Zelf heeft ze een contract tot de Winterspelen van 2026 in Milaan en het team is nu dus versterkt met De Jong.