Miho Takagi stapt uit WK allround, drie Nederlandse vrouwen strijden nu om titel

Miho Takagi wordt niet de wereldkampioene allround 2024. De Japanse trekt zich namelijk na de eerste dag terug. Ze stond op plek drie. Het kan nu niet anders dan dat een Nederlandse vrouw het toernooi wint: Marijke Groenewoud, Joy Beune of Antoinette Rijpma-de Jong.

Vrijdag greep Takagi de hoofdprijs bij de WK sprint, dat vlak voor het allroundtoernooi ook in Inzell werd gehouden. In de nacht van vrijdag op zaterdag had ze volgens haar Nederlandse trainer Johan de Wit last van maagklachten. Ze begon het toernooi nog wel met de zege op de 500 meter, al deed ze er langer over dan bij het sprinttoernooi. Daarna werd ze elfde op de 3000 meter.

Johan de Wit

De Wit zei na die 3000 meter al dat er een kans is dat Takagi zondag niet van start zou gaan. Hij vindt dat haar cv al zo rijk en groots is, dat ze in Inzell niet gaat knokken voor de derde plek of slechter. Ook is het gewoonweg verstandiger om het lichaam de benodigde rust te geven. Sowieso was ze al eens allroundkampioene, in Amsterdam in 2018.

Marijke Groenewoud

Groenewoud begint zondag als klassementsleidster aan de 1500 meter. Bekijk hieronder de uitslagen en standen van de WK allround.