Marijke Groenewoud en Joy Beune grijpen de macht op WK allround, Miho Takagi geeft op

Miho Takagi was dominant op de eerste afstand van de WK allround in Inzell. Ze reed de snelste tijd op de 500 meter van 37.56. Op de 3000 meter had de Japanse last van verschillende fysieke klachten. Marijke Groenewoud kon de leiding van haar overnemen met haar tijd van 3:57.94. Joy Beune schaatste een baanrecord en een persoonlijk record op die afstand met een tijd van 3:55.72.

Miho Takagi won vrijdag nog de WK sprint in Inzell. Ook voor de WK allround was ze één van de topfavorieten. De Japanse is echter oververmoeid en stapt halverwege uit het toernooi.

De 500 meter

Marijke Groenewoud reed haar rit op de 500 meter tegen de Japanse schaatster. Ze kon niet meekomen met de wereldkampioene sprint. Groenewoud reed daar de zesde tijd: 38.64. Op de 3000 meter lukte het haar de leiding over te nemen.

Antoinette Rijpma-de Jong was het snelst van de Nederlandse schaatsters op de 500 meter. Zij reed de vierde tijd: 38.35. Op de 3000 meter stelde ze teleur, met een tijd van 4:01.05 moest ze Groenewoud en Beune achter zich laten.

Joy Beune reed een tijd van 39.17 op de 500 meter, een halve seconde boven haar persoonlijk record. Daarmee stond ze tiende in het klassement. Op de 3000 meter zette ze een knappe rit neer. Ze reed een baanrecord en een persoonlijk record met een tijd van 3:55.72.

Beune zou eigenlijk op de 500 meter in actie komen tegen Lea Sophie Scholz uit Duitsland, maar zij had nog last van haar val op de 1000 meter van donderdag. Ze werd vervangen door de Duitse Josephine Schlörb. Beune reed de 500 meter daardoor tegen Aurora Grinden Løvas.

