Het zijn spannende tijden voor de familie Wennemars. Joep rijdt op de Olympische Spelen drie afstanden en ook zijn vriendin Suzanne Schulting komt op zowel de langebaan als shorttrack in actie. Moeder Renate Wennemars heeft Schulting al ruim een jaar in de familie en weet nog goed wat voor indruk ze door één toezegging meteen maakte.

De olympiërs zijn inmiddels in Milaan, maar moeder Renate is nog even achtergebleven in Nederland. Ze schoof daarom aan bij de talkshow van Eva Jinek om te praten over de olympische deelnames van Joep en Suzanne. Mama Wennemars had nog wel een anekdote over een van de eerste ontmoetingen met Schulting.

Vrouw in mannenbolwerk

Ze vond het harstikke leuk dat er weer een vrouw in het gezin kwam, want met Erben Wennemars als man en zonen Joep en Niels in huis is het toch een mannenbolwerk. Zeker omdat ze alle drie fanatiek sporten. "We hebben drie van die mannen in huis, dus veel testosteron", zo biecht ze op. "En de mensen die naar ons huis komen zijn ook gasten. Zij komen dan trainen bij ons. Ik ben altijd omringd geweest door kerels. Als ik met vriendinnen afspreek, is dat buiten de deur."

Gelukkig kwam begin 2025 naar buiten dat Wennemars en Schulting een relatie hebben. En dus kwam ook de topschaatsster over de vloer, tot vreugde van Renate. Maar al snel bleek dat Schulting de 'vrouwenenergie' niet volop meenam in huize Wennemars.

'Ik heb er nog een'

Dat ontdekte Renate als volgt. "Komt Suzanne bij ons in het gezin, ik denk: leuk." Maar al gauw bleek dat Schulting ook wel te porren was voor een flinke uitdaging. "Stelt Erben op een zondagochtend een mountainbikewedstrijdje voor. Dat was bedoeld voor Joep, maar de eerste die zei 'oh leuk', was Suzanne", vertelt Renate tot hilariteit van de zaal. "Dus ik dacht 'oh nee, ik heb er nog een.'"

Druk programma voor familie Wennemars

Voor de familie Wennemars zijn het drukke weken. Joep rijdt maar liefst drie afstanden. Ze doet de 500 meter, de 1000 meter en de 1500 meter. Schulting rijdt op het langebaanijs ook de 1000 meter, maar komt op het shorttrack-ijs ook in actie. Daar doet ze mee aan de 1500 meter. Mogelijk komt ze ook in actie op de mixed relay.