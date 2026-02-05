De Olympische Spelen zijn rampzalig begonnen voor ski-diva Lindsey Vonn. Zo scheurde ze haar kruisband af tijdens de laatste wereldbeker voor de Winterspelen. Toch heeft de 41-jarige Amerikaanse besloten 'gewoon' mee te doen aan het toernooi in Milaan-Cortina. Deze beslissing zorgde voor grote bewondering bij Erben Wennemars. "Ongelofelijk!"

Vonn is bezig aan een sensationele comeback in de skisport. In 2019 stopte de Amerikaanse nadat ze veel knieklachten had. Na een operatie waarbij ze een kunstknie kreeg, besloot ze een comeback te maken. Echter sloeg het noodlot toe voor de veteraan in aanloop naar haar vijfde Winterspelen.

Zware blessure vlak voor Spelen

Tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland kwam Vonn ten val. Vlak voor de Olympische Spelen liet ze weten dat haar kruisband afscheurde tijdens het ongeluk. Ook was er schade aan de meniscus. Ondanks dat dokters haar afraadden om deel te nemen aan de Spelen, besloot de eenmalig olympisch kampioene om toch gewoon mee te doen aan het grootste sportevenement ter wereld.

Zo gaat Vonn deelnemen aan de afdaling met een brace rond haar knie. Donderdag deelde de Amerikaanse beelden op haar Instagram dat ze hard aan het trainen was, met dus die bescherming om haar knie.

'Geen piepert'

Deze beelden zorgden voor veel bewondering bij schaatsicoon Erben Wennemars. De oud-topschaatser, die namens de NOS verslag gaat doen van het schaatsen in Milaan, herplaatste de beelden van de intensief trainende Vonn. "Ongelofelijk! Geen piepert...", zo schreef hij erbij.

Ook schaatsgrootheid Marianne Timmer uitte eerder haar bewondering over Vonn. Zo gaat zij zeker de tv aanzetten om de Amerikaanse te aanschouwen. "Ik zou dat wel willen zien, ja. Dat is uniek. Zij heeft mega veel blessures gehad", vertelde ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Als alles doorgaat komt Vonn komende zondag 8 februari al in actie tijdens de finale van de afdaling.

