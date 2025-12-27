Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf is topfavoriete Joy Beune op de 3000 meter verslagen door Marijke Groenewoud. De topschaatsster uit Borne is de regerend wereldkampioene op deze afstand. Toch reageerde ze nuchter en evenwichtig op haar tweede plek.

Beune was 2,07 seconde trager dan winnares Groenewoud, die een ware toptijd neerzette. Haar tijd van 3:54,74 kwam erg dicht in de buurt van het baanrecord: 3:54,04 van Irene Schouten (uit 2022).

De matrix

In gesprek met NOS zei Beune dat de tweede plek haar niet tegenviel. "Ik heb nog nooit zo hard gereden in Thialf. Ik heb echt alles gegeven. Dit was het maximale. Ik ben hier blij mee. Ik sta tiende in de matrix en ga ervanuit dat er wel een dubbel komt. Ik denk wel dat ik hem heb", zo zei ze over een olympisch startbewijs.

Het doel van het OKT is om te bepalen wie mag meedoen aan de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. Bij de mannen en bij de vrouwen mogen er negen schaatsers afreizen.

Mooie race

"Ik had een mooie race en kon lang mee", zo blikte ze terug op haar zilveren rit. "Maar ik merkte dat ze een punch kon geven in de laatste twee ronden. Toen kon ik niet mee", zei ze over Groenewoud.

"Dat de druk er nu af is, ben ik heel blij mee. Ik voel een soort van andere druk als ik me moet plaatsen voor iets. Dat is geen fijn gevoel. Ik moest me aan mijn taken houden. Dat lukte vijf ronden, daarna was ik leeg. Ik zag het cijfer twee achter mijn naam staan en dat lucht op."

Schaatsmijl

Haar favoriete afstand is de 1500 meter. Ze keek op tegen deze 3000 meter. "Omdat het de eerste afstand is voor mij en de concurrentie is erg groot. Ik kan alleen maar erg tevreden zijn. Ik verwacht wel dat ik naar Milaan ga."

