'Moeilijke route kiezen is zwaar': Jutta Leerdam maakt 'enge' en opvallende keuze

Jutta Leerdam heeft opvallend nieuws gedeeld via haar Instagram. De schaatsster besloot in aanloop naar het nieuwe schaatsseizoen om alleen verder te gaan, maar heeft toch de hulp ingeroepen van een oude bekende. Ook traint ze regelmatig met een internationaal team mee.

"Ik dacht dat het leuk was om jullie een update te geven over mijn carrière", begint Leerdam haar post. "Ik ben opnieuw samen gaan werken met Kosta Poltavets. Terug naar waar ik vandaan ben gekomen. De trainingen zijn zwaar, maar dat heeft mijn lichaam nodig." Leerdam werkte eerder al een aantal jaar samen met Poltavets. Dat hij heeft toegezegd om samen te werken, is vrij opvallend.

De coach gaf enkele maanden geleden in gesprek met deze site aan dat hij helemaal geen interesse had om weer op het ijs te gaan staan. Poltavets gaf wel aan te willen kijken hoe hij Leerdam zou kunnen helpen als ze bij hem uit zou komen. Dat is dus gebeurd in de tussentijd.

Samenwerking met ploeg

Leerdam sprak na haar vertrek bij Schaatsteam Jumbo met meerdere teams, waarbij Team IKO het meest concreet was. Tot een deal tussen Leerdam en het team van Joy Beune kwam het echter niet. Beune gaf later ook nog haar mening over het besluit van Leerdam om alleen verder te gaan.

Leerdam besloot daarop om alleen verder te gaan, maar geeft nu aan toch hulp te krijgen van een team. "De helft van de tijd train ik samen met Team Novus, een internationaal team. Een divers team met een veel mensen in de staf die ik vertrouw en waar ik in geloof sinds ik mijn eigen schaatsteam had."

Daarmee wijst Leerdam op het team NXTGen, dat ze samen met haar toenmalige vriend Koen Verweij opzette. Dat was ook de ploeg waar ze eerder met Poltavets werkte.

Leerdam, die ook nog een nieuwe sponsor heeft gevonden, sluit af met een levensles: "De moeilijke route kiezen is zwaar en verandering kan soms eng zijn. Onthou dat het soms nodig is om tot een beter niveau te komen."