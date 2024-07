Dit zijn de details van bijzondere deal Jutta Leerdam: 'Veel vrijheid voor eigen route'

Schaatsster Jutta Leerdam gaat samenwerken met Team Novus. De voormalig wereldkampioene sprint wordt begeleid door zowel haar persoonlijke trainer Kosta Poltavets als door de staf van het schaatsteam.

In een persbericht meldt het schaatsteam meer details over de verbintenis. Zo staat er: " De intentie is om de samenwerking tot en met de Olympische Spelen van Milaan in 2026 voort te zetten."

Ook meldt het in 2022 opgerichte collectief dat de staf van het team het sporttechnische en medische programma van Leerdam ontwikkelt. Daarmee wordt het nieuws dat Sportnieuws.nl eerder naar buiten bracht over een samenwerking tussen Leerdam en Team Novus bevestigd.

Met diverse medewerkers van Team Novus heeft de 25-jarige Leerdam eerder samengewerkt, waaronder performancecoach Daniel Greig. Die kent ze nog uit de tijd van haar vroegere eigen team Worldstream.

Jutta Leerdam bij Team Novus

"Ik heb heel veel vertrouwen in de staf van Novus en zij kunnen samen met Kosta het sporttechnische deel van mijn programma perfect begeleiden en verder ontwikkelen", aldus Leerdam.

"Daarnaast vind ik bij het team een fijne en diverse groep atleten en een hele prettige sfeer. Ik heb door deze samenwerking veel vrijheid om mijn eigen route te volgen en dat is de perfecte omgeving om de volgende stappen te zetten naar een nog hoger niveau."

Atleet en mens

Teammanager Lieuwe Krol schetst zijn visie op de samenwerking: " Wij geloven in de individuele ontwikkeling van onze schaatsers. Niet alleen als atleet, maar ook als mens. Daarom zijn we als geen ander ingericht op het begeleiden van individuele trajecten. Dat doen we voor al onze schaatsers. Fysiek samen trainen in combinatie met begeleiding op afstand op de momenten dat de schaatsers elders verblijven."

Dit zijn de schaatsers van Team Novus

De komende weken zal Leerdam trainen met enkele schaatsers van Team Novus. De schaatsers van het team zijn : Naomi Verkerk, Dione Voskamp, Serge Yoro (NL), Ellia Smeding, Cornelius Kersten (GB), Sandrine Tas, Fran Vanhoutte, Indra Médard, Jason Suttels, Robbe Beelen (BE), Kai in ’t Veld (GR) en Germain Deschamps (FR).

Jake Paul

Leerdam keerde eind juni terug in Nederland, nadat ze een tijdje bij haar vriend verbleef, Jake Paul. De Amerikaan heeft een landgoed op Puerto Rico, dat voor Leerdam inmiddels een soort tweede huis is. Ze wil zich nu op het schaatsseizoen richten en kondigde aan dat ze pas na afloop daarvan, in maart 2025, weer in het vliegtuig stapt om naar Paul te reizen.