'Eerlijk gezegd geen interesse': oud-coach van Jutta Leerdam maakt einde aan speculaties

De toekomst van Jutta Leerdam in het schaatsen is nog ongewis, maar de naam van haar oud-coach Kosta Poltavets viel al geregeld. Maar de 61-jarige schaatstrainer heeft eigenlijk geen interesse om samen te werken met zijn voormalige pupil. Dat zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

Poltavets werd in 2020 aangetrokken bij het nieuw opgerichte schaatsteam NXTGen, dat Leerdam samen met haar toenmalige vriend Koen Verweij opzette. Nu Leerdam definitief niet bij Jumbo-Visma blijft en op zoek moet naar een nieuwe toekomst, is de link met een hernieuwde samenwerking met Poltavets snel gemaakt. "Ik heb eerlijk gezegd geen interesse om weer op het ijs te staan", is de Nederlandse trainer eerlijk tegen deze site.

Speculaties

Toch gooit Poltavets de deur niet helemaal dicht richting Leerdam. "Als ik gevraagd word, wil ik best kijken wat ik eventueel kan betekenen voor haar en vooral hoe. Het nieuws dat ze zonder ploeg is komen te zitten overviel me een beetje. Dat mijn naam wordt genoemd snap ik, maar dat is puur gebaseerd op speculatie vanwege ons verleden samen."

Schaatsdiva Jutta Leerdam haalt hard uit naar Jumbo-Visma: 'Heel respectloos' Jutta Leerdam is niet te spreken over de manier waarop haar oude werkgever Jumbo-Visma hun spaak gelopen onderhandelingen naar de buitenwereld heeft verkondigd. In een reactie op Instagram vertelt ze eerst háár kant van het verhaal, om vervolgens uit te halen naar de uitspraken van commercieel directeur Sven Kramer van Jumbo-Visma.

'Jutta is de beste die ik ooit heb gehad'

De band tussen Leerdam en Poltavets is nog altijd goed. Die band is ontstaan in die twee seizoenen dat ze intensief samenwerkten. "We hebben veel meegemaakt samen. Toen zaten we ook in een net nieuwe ploeg, waar veel kinderziektes in zaten. Dat hoort erbij. Maar op sportgebied ging het uitstekend. Jutta is de beste schaatsster die ik ooit onder mijn hoede heb gehad."

Poltavets prijst de 25-jarige schaatsster de hemel in. "Jutta is de makkelijkst coachbare schaatsster ooit. Ze is super gedreven en gemotiveerd en dat maakte haar uniek. Zij wil altijd grenzen verleggen. Daar was ik ook van, dus dat matchte goed. Leerdam was een uitgesproken leider binnen de ploeg. Sindsdien is ze alleen maar beter geworden."

Inschatting

Een inschatting over de toekomst van Leerdam durft Poltavets niet te maken. "Daarvoor ben ik nu te lang uit de Nederlandse schaatswereld verdwenen. Het is logisch dat andere ploegen interesse in haar hebben, ze is een van de beste schaatssters. Een nieuwe ploeg starten? Ik zou niet weten waarom dat niet kan. In mijn tijd had Nederland 10-12 commerciële schaatsploegen. Nu zijn dat er een stuk minder. Waarom dat is en waarom het niet zou kunnen dat er één bij komt, weet ik ook niet."

Interesse van andere teams

Team IKO, waar ook Joy Beune voor rijdt, is momenteel het concreetst geïnteresseerd in de handtekening van Leerdam. Dat schaatsteam bevestigde dat er gesprekken gaande zijn en dat beide partijen 'aan elkaar aan het snuffelen zijn voor de mogelijkheden'. Toch zijn er wel meer opties dan alleen Team IKO, weet ook Marianne Timmer, ex-olympisch kampioen. "Een team met Jake Paul? Dat is zeker een mogelijkheid", zei Timmer tegen deze site.

'Daar heb ik geen interesse in'

Poltavets is zelf nog in gesprek met de Kazachse schaatsbond over zijn toekomst als adviseur daar. "Maar momenteel ben ik vrij." Een rol rondom Leerdam is vrijwel uitgesloten, of het moet in zijn straatje vallen. "Ik wil best advies geven of ergens ondersteunen waar dat kan. Maar intensief trainer worden, waarbij ik weer veel op het ijs moet zijn, daar heb ik geen interesse in."

Begeleiden

Sinds zijn vertrek als coach bij Team FrySk begin 2023 is Poltavets uit het Nederlandse schaatsen verdwenen. Hij werkte als adviseur voor de schaatsbond van Kazachstan en denkt dat zijn kracht ook niet meer ligt in het intensief begeleiden van schaatsers. "Zeker niet als het maar één of twee sporters zijn. Ik ben liever bezig met het begeleiden van jonge coaches. Daar heb ik nu veel meer toegevoegde waarde."