Joy Beune waarschuwt Jutta Leerdam: 'Dat vind ik niet slim'

Jutta Leerdam werkt in haar eentje toe naar het nieuwe schaatsseizoen. Na haar vertrek bij Schaatsteam Jumbo besloot ze 'haar hart te volgen' en uiteindelijk alleen verder te gaan. Collega-schaatsster Joy Beune heeft daar haar bedenkingen bij en noemt de keuze zelfs 'niet slim'.

Het had weinig gescheeld of Beune en Leerdam waren teamgenoten geworden. Leerdam was namelijk in gesprek met Team IKO, maar besloot na goede gesprekken toch niet te tekenen voor het team. Zodoende bereidt ze zich dus alleen voor op het nieuwe schaatsseizoen.

'Niet slim'

Beune was zondag te gast bij het Radio 1-programma De Perstribune van Omroep MAX om vooruit te blikken op het nieuwe seizoen. Daar kwam de keuze van Leerdam ook ter sprake. Beune kreeg de vraag of zij hetzelfde had gedaan: "Nee, dat had ik nooit gedaan. Het is een dappere beslissing, maar ik weet niet of ik het slim vind."

Als presentatrice Margreet Reijntjes haar voor het blok zet, laat ze iets meer van het achterste van haar tong zien: "Nee, ik denk niet dat het slim is. Ik heb mensen om me heen nodig waarmee ik kan schaatsen en trainen. Het wordt lastig om dat helemaal alleen te doen."

'We zijn verschillend'

Toen bekend werd dat Leerdam in gesprek was met Team IKO wierp dat direct de vraag op wat Beune daar van zou vinden. Zij was net wereldkampioene op de 5.000 meter geworden bij de WK afstanden en wereldkampioene allround. Die prestaties zorgden ervoor dat ze de absolute kopvrouw van het team was geworden.

Door de buitenwereld werd er gespeculeerd of Beune het wel leuk zou vinden om de spotlights te moeten delen, maar zelf zag ze dat helemaal niet zo. "Ik stond er neutraal in", vertelde Beune in het programma. "Het verandert mijn positie niet, want we zijn verschillende schaatssters. Je zit ook niet in elkaars vaarwater."

Jake Paul

Voordeel van de keuze van Leerdam is dat ze aan niemand verantwoording hoeft af te leggen als ze een keertje haar vriend wil bezoeken. De schaatsster heeft een relatie met Jake Paul en moet dus naar de andere kant van de wereld vliegen om hem te kunnen bezoeken. Dat kan ze nu dus regelmatig doen zonder dat ze daar toestemming van een ploeg nodig heeft.