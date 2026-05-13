Joy Beune is een van dé boegbeelden van het internationale schaatsen en dat brengt de nodige aandacht met zich mee. Dat is niet altijd even makkelijk voor de Overijsselse, zo vertelde ze in een openhartig interview. En daarmee oogst ze lof.

Voormalig tophockeyster Naomi van As vertelt in haar Sportnieuws.nl-podcast over een ‘zeer openhartig' interview met Beune dat ze zag op KNLTBTV. Daarin werd de schaatsster geïnterviewd door Lexie Stevens, een oud-tennisster.

"Ik vond het heel leuk", aldus Van As tegen oud-ploeggenote Ellen Hoog. "Ze was echt heel open en vertelde over van alles. Over het schaatsen uiteraard. Over het OKT, de ongekende spanning die dat met zich meebracht en dat ze er nadertijd ook gewoon ziek van was. Om nog even aan te geven wat dat met je lijf doet. Maar ook over haar relatie met Kjeld (Nuis, red.). Hoe hij haar helpt, hoe eerlijk ze tegen elkaar zijn.”

'Ik trek het niet meer'

Ook Hoog heeft het gesprek tussen Beune en Stevens gezien: “Joy is heel introvert.” Van As: “Ze vertelde inderdaad over hoe zij in elkaar zit als persoon. Dat ze dus heel introvert is en dat ze pas als ze zich op haar gemak voelt en misschien mensen wat beter kent, meer zichzelf is. Dat ze dan wat opener is. Maar in de kern is zij heel introvert."

"Ze vindt het lastig dat er, omdat ze nu wat meer bekendheid heeft, ook meer van haar gevraagd wordt. En toen refereerde ze ook terug naar het feit dat ze na het seizoen waarin ze al die 1500 meters won en wereldkampioen allround werd, nog heel veel dingen moest doen voor sponsors."

"Dat was zo overweldigend, want iedereen wilde op de foto en er werd veel van haar gevraagd. Op dag twee ging ze echt huilend onder een deken liggen en zei ze: 'Ik trek het niet meer'. En ze zei dat Kjeld dacht oh my god, wat is het voor een maf wijf. Maar dat het gewoon too much was voor haar persoonlijkheid eigenlijk."

'Mooi dat ze er zo open over is'

"Ik vind wel mooi dat Joy er zo open over is", aldus Van As. "Want je ziet natuurlijk wel aan haar dat ze introvert is. Maar je moet het ook maar durven vertellen. Want je denkt ook: ja, iedereen ziet dat. Mensen vinden er weer wat van."

Speciaal voor Sportnieuws.nl nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de sportweek door. Dit keer bespreken ze onder meer het openhartige interview van Joy Beune, de chaos in de Giro d'Italia én de onrust rond toptennisster Aryna Sabalenka. Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder.

