Er kan zomaar een einde komen aan het tijdperk Michel Mulder in de schaatswereld. De voormalig topsprinter is inmiddels veertig jaar oud en is per direct op zoek naar nieuw werk nu zijn baan bij Schaatsteam Novus erop zit. Met dat nieuws komt Mulder zelf naar buiten.

"Na 3 jaar als performance coach bij Team Novus ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging", schrijft Mulder op zijn LinkedIn-pagina. Hij zet zichzelf daar meteen in de etalage voor potentiële nieuwe werkgevers. "Ik zoek een rol binnen of buiten de sport waar deze combinatie het verschil kan maken. Ik ga graag het gesprek aan om te verkennen wat ik concreet kan betekenen."

'Ik ben gedisciplineerd, analytisch en betrouwbaar'

Het hoeft voor de olympisch kampioen dus niet eens per se in de schaatswereld te zijn, maar het mag ook erbuiten. "Na mijn actieve carrière haalde ik alle trainerspapieren, was ik assistent-trainer bij schaatsteam Reggeborgh en rondde ik de Master in Coaching aan het Cruyff Instituut af. Die combinatie van topprestaties, onderwijservaring en coaching neem ik mee naar wat er komt. Ik ben gedisciplineerd, analytisch en betrouwbaar, de basis voor elke topprestatie."

Ruime ervaring

Ook geeft Mulder geïnteresseerden vast mee welke ervaringen hij binnen en buiten het schaatsen met zich meedraagt. "Ik studeerde af als eerstegraads docent LO, werkte 3 jaar als vakleerkracht in het basisonderwijs en schaatste 12 jaar op het hoogste niveau, met als hoogtepunt olympisch goud en brons in Sochi 2014, 2x wereldkampioen sprint schaatsen en 2x wereldkampioen inline skaten."

Tweelingbroer Ronald

Michel Mulder heeft met tweelingbroer Ronald jarenlang de sprint gedomineerd. Waar Michel alles won wat er te winnen viel, ging Ronald er vandoor met een bronzen medaille op de Winterspelen van 2014 op de 500 meter en een gouden WK-medaille op de teamsprint. Ook werd hij in 2018 Europees kampioen op de 500 meter. Tweelingbroer Ronald stond vooral ná zijn carrière in de schijnwerpers. Zo had hij de hoofdrol in de musical Alice in Wonderland en kunnen ze allebei heel aardig zingen. Michel deed zelfs mee aan 'Stars on Stage'.