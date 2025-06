Lataesha Zinzulia Narain (21) uit Broek in Waterland is een opkomend talent in het inlineskaten. Ze is gespecialiseerd op de sprintafstanden (100 m, 200 m, 500 m). Maar de Noord-Hollandse blijkt ook een ander talent te hebben: poëzie.

Lataesha Narain won een bronzen medaille op de 100 meter tijdens het EK inline-skaten voor junioren en veroverde meerdere Nederlandse titels bij de junioren op de sprintafstanden. Ook won Narain onder andere brons op de 100 meter tijdens het EK junioren in Italië en behaalde ze een vierde plaats op het WK junioren in Argentinië, op slechts een tiende van het podium.

Rugblessure

De laatste twee, drie maanden kampt ze met een rugblessure. De achtergronden daarvan zijn nog niet helder. Het noopt haar tot voorzichtigheid in de trainingen. "Als ik de grenzen op zoek, ben ik bang alleen maar verder van huis te zijn. Zo probeerde ik dinsdag bij de training uit te rijden, maar dat hield ik slechts drie rondjes vol", vertelt ze aan Schaatsen.nl.

Gedichten maken

Keer op keer kreeg ze na een doktersbzoek te horen dat ook de knappe medische koppen geen raad wisten met haar blessure. Het maakte haar verdrietig. Gelukkig waren er genoeg zaken waarmee ze zich kon vermaken: "Wandelen, op mijn stadsfiets rijden, met vrienden afspreken en gedichtjes schrijven. Ik heb nog nooit zoveel gedichten gemaakt als de afgelopen maanden. Het was een fijne manier om me te uiten."

'Open einde'

Ze deelt enkele gedichten van haar hand op Instagram, waar ze specifiek voor dat doel een apart account heeft gemaakt. Vooralsnog heeft ze alleen Engelstalige poëzie gepost, met verwijzingen naar familie, de natuur en liefde. De reacties zijn positief. Zo schrijft iemand: "Zo schattig! Ik hou ervan dat het een zeer open einde heeft, dat ook hoopvol is. Het is alsof er niet noodzakelijk de aanname is dat het op de manier zal gaan als waar de schrijver naar verwijst."

Wie weet komt er binnenkort een euforisch epistel over het einde van haar rugklachten. "Begin juli heb ik opnieuw een MRI om te kijken of dat inderdaad zo is. Als ik maar weet waar ik aan toe ben. Die onzekerheid is vervelend en het heeft nu lang genoeg geduurd", zo blikt ze vooruit.