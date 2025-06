De Belgische schaatsser Mathias Vosté en zijn vriendin Angela Dijkstra werden eind mei de trotse ouders van Loua. En een paar weken is er alweer een heuglijke gebeurtenis: de kersverse vader en moeder zijn met elkaar getrouwd!

Vosté rijdt sinds 2024 voor Team Essent en heeft nog een contract tot het eind van volgend seizoen. De schaatser rijdt daarnaast voor het Belgische team. Vosté rijdt tijdens zijn wedstrijden regelmatig de 500, 1000 en 1500 meter. De twee laatstgenoemde activiteiten zijn diens favorieten.

Vosté werd geboren in het Belgische Brugge, maar om zich op zijn schaatscarrière te kunnen focussen, verhuisde hij een aantal jaar geleden naar Friesland.

Dochter Loua

Loua werd geboren op 25 mei 2025. Daarmee kwam haar dochter eerder dan gepland. Maandag schrijft Angela Vosté, zoals ze nu door het leven gaat, dit op Instagram: Vandaag was ik uitgerekend van dit lieve meisje, maar nu al meer dan 3 weken bij ons."

Nadat het koppel de geboorte kenbaar maakte op de socials, waren er veel warme reacties vanuit de schaatswereld. Onder de post reageren een hoop collega's uit de sport met mooie woorden. Onder andere Ruben Blommaert, Kai Verbij, Lianne de Vries, Femke Kok, Hein Otterspeer en Michelle de Jong feliciteren de Belgische sprinter met de geboorte van zijn kind.

Team Essent

De schaatsers van Team Essent waren eerder in juni op trainingskamp in Collalbo. Daar in Italië was het weer destijds stukken beter te pruimen dan in Nederland, waar het toen regenachtig was. Ook bevinden zich in die regio bergen, de Dolomieten, waardoor het fijn fietsen is voor de klasbakken van het team.

"Het was heerlijk. Lekker warm. Het was echt top", zegt schaatsster Angel Daleman van Team Essent over de streek in een podcast van Sportnieuws.nl. "Het blijft heel mooi. Hartstikke leuk daar." Beau Snellink vult zijn vriendin aan: "Het is een prettige plek om te komen. Je wordt al beter als je er alleen al bent. Het is gewoon een olympisch seizoen. De ballen gaan op alles zo hard mogelijk trainen en kijken waar de grenzen liggen. Het is hartstikke goed gelukt. Nu gaan we gewoon weer de zomer in met wetende wat we kunnen en hoe we het kunnen."