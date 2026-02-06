De Nederlandse mannen jagen op olympisch schaatssucces, maar er is één buitenlander die dreigt veel medailles weg te kapen: Jordan Stolz. De Amerikaan is in bloedvorm en is topfavoriet voor drie en misschien wel vier keer goud. Marianne Timmer zag dat de topschaatser een serieuze waarschuwing uitdeelde aan de Nederlanders.

Dat deed de Amerikaan tijdens een trainingsrit op het ijs in Milaan waar de wedstrijden worden gehouden. Op de 1500 meter zette hij doodleuk 1.44,26 neer, een tijd die bij menig World Cup genoeg zou zijn voor een overwinning. En dat terwijl hij naar eigen zeggen niet eens volle bak reed.

Marianne Timmer was in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud onder de indruk van de jonge Amerikaan, die jaagt op meerdere gouden medailles. Timmer en presentator Aron Kleeven waren bij de imponerende trainingsrit van Stolz. "Niet normaal", vond de drievoudig olympisch kampioen.

'Hij was niet eens moe'

"Het zag er op zich goed uit, de laatste 600 meter ging hij met twee vingers in de neus tralalalala, alsof hij aan het uitrijden was. En toen reed hij 1.44,26. Dat je echt denkt: huh, hoe is het mogelijk? Dat is echt hard man. Hij was niet eens moe", vertelt Timmer vol verbazing.

Timmer was niet de enige die onder de indruk was. Ook schaatsster Marijke Groenewoud vertelde aan haar dat ze het ongelooflijk vond wat Stolz liet zien. "Ja, dat is echt niet normaal", zo citeert Timmer de schaatsster van AH Zaanlander. "Ik reed 2.00, hij reed 1.44,2", memoreert Timmer.

Nederlanders waren al gewaarschuwd

De hele schaatshal leek wel een beetje beduusd door de trainingstijd van Stolz. Voor de Nederlandse concurrenten als Joep Wennemars, Jenning de Boo en Kjeld Nuis maakt het volgens Timmer allemaal weinig uit. "Die vrezen toch al, dat was al het geval. Het was echt bijzonder om te zien."

Vier keer goud voor Jordan Stolz?

Stolz doet in Milaan mee aan vier afstanden. De 500 meter, de 1000 meter, de 1500 meter en de mass start. Op alle vier de onderdelen is hij een topfavoriet. Het evenaren van de vijf gouden plakken van Eric Heiden in 1980 lijkt niet mogelijk, want Stolz hintte er op dat hij geen onderdeel gaat uitmaken van de ploegenachtervolging.