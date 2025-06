Nadat ze in 2018 stuntte met een gouden medaille op de Olympische Winterspelen beleefde Esmee Visser een aantal zware jaren. De topschaatsster kende veel mentale problemen en had ook fysiek veel klachten. Nadat ze de broodnodige hulp kreeg, kwam ze er weer bovenop. Haar belangrijkste lessen deelde ze onlangs in een openhartig gesprek.

Enkele jaren na haar gouden race in het Zuid-Koreaanse Pyeonchang ging het mis. De resultaten werden een stuk minder en mentaal ging het niet goed met de olympisch kampioene. Uiteindelijk kreeg ze de hulp die Visser nodig had, zo vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Daarin oppert ze ook een verandering in de schaatswereld.

Niet wachten tot er wat mis is

Volgens haar moet mentale begeleiding namelijk voor alle sporters beschikbaar zijn. "Dat vind ik wel. En dan preventief. Daar gaat het om: je moet niet wachten tot er iets mis is", vindt Visser. "Ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval de mogelijkheid te hebben om met iemand te praten."

Puinruimen

Zelf deed ze dat toen ze mentaal veel problemen had ook. En dat was nodig ook, zo verzekert ze. "Voor mij was het puinruimen." Visser geeft aan veel aan de hulp te hebben gehad, maar waarschuwt ook voor de andere kant. "Als er eenmaal iets is waarmee je worstelt, dan moet je oppassen dat je niet teveel in dat mentale gedeelte gaat zitten. Je kan ook door er te veel over praten jezelf vastgrijpen en een probleem creëren. Dan is het lastiger om er vanaf te komen. Te veel is ook niet goed."

"Het liefst wil je elke dag naar de psycholoog om het op te lossen. Zo werkt het niet", vertelt Visser vervolgens. Gelukkig voor haar zijn de mentale problemen naar de achtergrond verdreven. "Op een gegeven moment was ik er ook klaar mee."

Het zorgt ervoor dat Visser zich in de jaren na haar gouden medaille nog nooit zo goed heeft gevoeld. "Ik ben zoveel wijzer geworden. Veel mensen vragen: heb je geen spijt van die medaille? Want alle tegenslagen die ik daarna moest incasseren ik heb moeten incasseren had ik liever niet gehad. Dat is zo. Ik had het niet willen beleven, maar ik ben er wel een veel sterker mens van geworden. Ik heb het idee dat ik mentaal heel sterk ben geworden."

Belangrijkste les voor Esmee Visser

Wat is haar belangrijkste les die ze heeft geleerd? "Dat ik weet wie ik ben. Niet alleen de schaatsster, maar gewoon Esmee met haar eigen eigenschappen. Ik waardeer mezelf nu. Ik denk dat dat het belagnrijkste is voor een mens. Dat je jezelf accepteert en waardeert. Ik wil nog altijd het beste van mezelf laten zien, maar ik moet niet meer zo streng voor mezelf zijn, ten koste van mezelf."

