Jutta Leerdam is rondom en vooral ook op de Olympische Winterspelen spraakmakend. Online en offline maakt de Westlandse olympisch kampioene op de 1000 meter de tongen los. Ook bij een andere schaatskampioene.

Leerdam reisde af naar de Spelen in Italië in een privèjet. Daar was commotie over, want volgens sommigen had Leerdam ook best in een reguliere lijnvlucht kunnen stappen of de trein kunnen nemen naar Milaan.

De jet was overigens niet betaald door Leerdam zelf, ook niet door haar verloofde Jake Paul. Het was een gebaar van haar sponsor. De grote baas van het bedrijf KaFra bood de jet aan.

Esmee Visser

Esmee Visser, olympisch kampioene op de 5000 meter in 2018, heeft andere bezwaren tegen de privèjet. Ze zegt tegenover De Telegraaf: "Ik zet me in voor duurzaamheid. Daarbij past het niet om met een privéjet ergens naartoe te vliegen, en daar vind ik dus wel iets van. Maar die keuze van Jutta heeft ook te maken met de wereld waarin zij nu leeft, samen met haar vriend. Veel nuchtere Hollanders vinden het leven van Jake Paul niet normaal, maar dat is het voor Jutta inmiddels wel."

De pers

Visser, die na haar olympische titel ook nog tweemaal Nederlands kampioene werd op de 5000 meter, gaat ook in op de recente omgang van Leerdam met de pers. De Westlandse wilde dat de NOS een interview niet uitzond, waarin ze werd gevraagd naar een behandeling die ze onderging. In de olympische schaatshal tikte een therapeut op haar enkel met een hamer. Leerdam wilde daar niks over kwijt en vond dat de NOS-interviewer er te lang over door ging. Vervolgens wilde ze niet met andere media praten.