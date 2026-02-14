Topschaatser Jorrit Bergsma kon heel breed lachen na de olympische 10.000 meter van vrijdag. Hij won in Milaan brons op die afstand. Maar de Friese stayer beleefde ook ooit een olympisch trauma door pesterijen van Sven Kramer. En daar speelt coach Jillert Anema nog altijd mee. Het opmerkelijke verhaal waarom de markante trainer twee horloges draagt in Milaan.

We moeten terug naar de Olympische Winterspelen van 2014. Bergsma pakte in Sochi weliswaar goud op de 10.000 meter, maar was ook betrokken bij een rel omtrent de ploegenachtervolging.

Sven Kramer

Samen met Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij was hij lid van het team voor de ploegenachtervolging. Nederland won goud, maar Bergsma gaf er voor de gewonnen finale al de brui aan. Hij wilde geen onderdeel meer zijn van het team. Bergsma werd in de kwartfinale gepasseerd door toenmalige bondscoach Arie Koops en trok vervolgens zijn conclusies. Hij voelde zich 'genaaid' en stelde zich niet meer beschikbaar.

In gesprek met Marianne Timmer voor de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud zei Bergsma daar in 2025 over: "Je leert hoe mensen soms ook kunnen zijn. Weet je: er spelen zoveel belangen. Ook met deals achter de schermen, met in de picture komen. Er komt ook een politiek spel bij kijken."

Pesten

Sportjournalist Thijs Zonneveld komt in de podcast Clubhuis Milaan terug op de situatie. Hij stelt dat Bergsma werd gepest door Kramer, Blokhuijsen en Verweij. Op de 10.000 meter was Bergsma een concurrent van Kramer (die in 2010 bij de Spelen te Vancouver op weg was naar goud, maar na een foute wissel werd gediskwalificeerd). Bergsma was niet bij machte om daar wat tegen terug te doen. Zijn trainer Jillert Anema deed dat voor hem.

"Er was een psychologisch spel", zegt ex-wielrenner Zonneveld. "Kramer probeerde echt Bergsma eronder te krijgen. Anema wist dat Bergsma dat spel niet aan kon. Hij dacht: dan ga ik het wel aan. Kramer probeerde onder de huid van Bergsma te komen. En Anema deed dat bij Kramer. Uiteindelijk won Bergsma die 10 kilometer. Dat deed wel even pijn bij Kramer."

Horloge

Voormalig wielrenster Jip van den Bos merkt daarna op dat Anema in Milaan rondloopt met twee horloges om zijn arm. Ze vroeg aan de markante schaatstrainer waarom hij er twee draagt. "Hij zei dat hij er eentje had gekocht na Sochi", aldus Van den Bos. "Aan de binnenkant had hij de tijd gegraveerd die Bergsma daar reed. Die brengt volgens hem geluk. Die moest dus om."

Zo is dat horloge een herinnering aan een hoogtepunt voor Bergsma en Anema. Voor schaatslegende Sven Kramer blijft het een pijnlijk moment. Hij verloor het psychologisch spel en werd uiteindelijk nooit olympisch kampioen op de 10.000 meter.