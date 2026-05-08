Pien Hersman deed de afgelopen maanden vrijwel alles, behalve schaatsen. Na een teleurstellend seizoen ging de jonge schaatsster er eens even goed op uit en genoot ze van allerlei andere mooie dingen, waaronder haar tennissende vriend Jesper de Jong. Inmiddels kijkt ze met veel vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen, waarvan de voorbereiding op het punt van beginnen staat.

Het afgelopen schaatsseizoen was voor Pien Hersman op verschillende vlakken vrij teleurstellend te noemen. De talentvolle sprintster kwam er op de diverse grote toernooien, waaronder de NK sprint, totaal niet aan te pas en besloot direct na het seizoen dat het 'tijd was voor vakantie'. En dat heeft ze de afgelopen maanden volop gevierd, al heeft ze zeker niet stilgezeten.

'Genoten van elk moment'

Op haar eigen Instagram-pagina blikt de, nog altijd pas, 22-jarige Hersman terug op de afgelopen weken. "Het leven tussen de seizoenen in. Ik ben de laatste tijd op heel veel verschillende plekken geweest en heb van elk moment genoten. Vanaf maandag ben ik weer terug bij het team!" In tegenstelling tot veel andere topschaatsers begint zij dus pas volgende week met de voorbereiding.

De schaatsster uit Lisse trakteert haar volgers op een hele collage aan mooie plaatjes. Van een 'klein uitje in de bergen' tot een 'groot feest buiten het seizoen'. Verder bracht ze onder meer nog een bezoekje aan haar hockeyende zus in de Verenigde Staten, en volgde ze de verrichtingen van haar vriend, toptennisser Jesper de Jong, op de voet. Dat bracht haar onder meer in het Marokkaanse Marrakech, en op diverse plekken in Spanje en Italië.

Vertrouwen in komend seizoen

Hersman heeft in ieder geval erg genoten van vriend De Jong, blijkt uit de post. "Genoten van het uitzicht", valt er onder meer te lezen bij een video van een tennissende De Jong met ontbloot bovenlijf. Ze was zelfs even officieel onderdeel van de staf van haar vriend, als fysio. Wel kreeg ze een kleine tegenslag te verwerken. "Uit het niets mijn rug geblesseerd, waardoor ik dagen niks kon doen", vertelt ze. Daar is ze gelukkig weer helemaal van hersteld.

Bovendien stelt Hersman haar volgers meerdere malen gerust. "Geen zorgen, ik heb gewoon elke dag getraind", licht ze toe, bij een foto vanaf haar racefiets. Ondanks dat ze de halve wereld over is gereisd, en van alles en nog wat deed buiten de ijsbaan, heeft ze inmiddels weer volle motivatie op het aankomend schaatsjaar. En dat kan na het echec van afgelopen seizoen alleen nog maar beter gaan voor de talentvolle schaatsster van Team X20 Badkamers.

