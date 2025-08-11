De Nederlandse schaatscoach Johan de Wit boekte met veel schaatsers grootse successen, maar niet alles wat hij deed veranderde in goud. Een vervelend incident met een Japanse schaatsster houdt hem nog altijd bezig. De Wit steekt bovenal de hand in eigen boezem.

Dat doet De Wit wanneer hij bij Marianne Timmer te gast is in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Voormalig topschaatsster Timmer wil van De Wit, die jarenlang bondscoach van Japan was en nu met onder meer Miho Takagi werkt bij Team Gold, weten wat zijn grootste teleurstelling uit zijn carrière is.

Daar hoeft De Wit maar kort over na te denken. "Als je vindt dat mensen wat verdienen en het niet halen", zo trapt hij de anekdote af. Niet veel later blijkt het te gaan om de Japanse Misaki Oshigiri. "Een ongelooflijk goede schaatsster", weet de Wit nog.

Mentale tegenslag

Maar niet alles ging vanzelf bij Oshigiri. "Dat meisje heeft heel veel tegenslag gehad, ook mentaal in de put gezeten. Toen heeft ze de selectie voor de team pursuit gemist in Pyeonchang (in 2018, red). Zij wonnen goud, dat was voor haar heel moeilijk."

Vier jaar later zat ze wel bij de selectie. In de finale leek Japan op weg naar goud, maar door een val in de laatste bocht ging de titel naar Canada. Voor de Japanse vrouwen restte het zilver. Alleen, Oshigiri kreeg geen medaille van de organisatie. Dat kwam door een keuze van De Wit.

Waarom kreeg ze geen medaille?

"Ik had haar niet opgesteld, dus kreeg ze geen medaille", zo haalt De Wit de herinnering terug. "Normaal gesproken zou ik haar in de halve finale hebben laten rijden." Dat deed de coach niet, omdat hij het risico niet durfde te nemen tegen Rusland. "Uiteindelijk had ik er voor gekozen om de beste drie te laten rijden. We reden twee of drie rondjes en toen hielden de Russen de benen stil omdat ze zagen dat ze niet konden winnen."

Achteraf had De Wit dus gewoon voor Oshigiri kunnen kiezen, maar hij durfde het niet aan en daardoor heeft de Japanse geen medaille op de Spelen. "Dat vind ik nog steeds heel moeilijk, ook als ik haar nog zie." Timmer wil weten of de inmiddels gestopte Oshigiri het De Wit kwalijk heeft genomen.

De Wit had zelfvertrouwen moeten hebben

"Niet meer, denk ik. Maar ik denk dat zij ook zoiets had van: ik had wel graag willen rijden. En dat had ze eigenlijk ook verdiend", zo steekt de Nederlander de hand in eigen boezem. Vier jaar eerder zette hij namelijk wel alle schaatssters in tijdens de Spelen van 2018 en toen won Japan 'gewoon' goud. "Ik had dat zelfvertrouwen nu ook moeten hebben. Maar dat soort dingen lopen ook door je carrière als coach heen, dat je bepaalde beslissingen moet nemen. Dat vind ik wel jammer."

