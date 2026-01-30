Johan de Wit is al sinds 2015 schaatscoach in Japan en traint sinds drie jaar exclusief de schaatsster Miho Takagi. De Nederlander na dit seizoen vertrekt als trainer in Japan en dus zijn hij en Takagi gebrand om af te sluiten met goud. Ook omdat de Japanse haar laatste spelen ingaat en waarschijnlijk zelfs stopt na de Olympische Spelen in Milaan.

In 2015 verhuisde De Wit van Nederland naar Japan om daar bondscoach van de nationale schaatsploeg te worden. Daar vertrok hij in 2022, waarna de Nederlander de vaste coach van Takagi werd. De Wit en de 31-jarige Japanse werkten bij de nationale ploeg ook al goed samen en pakten zeven olympische medailles, waaronder het goud op de 100 meter tijdens de laatste spelen in Peking.

De Olympische Winterspelen in Milaan worden wel de laatste spelen van De Wit in Japanse dienst. Na dat toernooi stopt hij bij het Japanse Team Gold en de 46-jarige coach denkt er zelfs over na om het schaatsen helemaal achter zich te laten, zo vertelt hij tegen de Telegraaf.

Veranderende band

De Wit vertelt dat Takagi 'al haar medailles in zou leveren voor de gouden plak op de 1500 meter in Milaan'. Speciaal omdat het hun laatste jaar samen is. De Wit merkt ook dat er in dat laatste jaar iets is veranderd in zijn band met Takagi. De twee hebben veel meer een coach-pupil-relatie dan ze eerst hadden. Volgens De Wit is de band daardoor 'zeker niet minder goed', maar hij voelt wel dat de spanning erop zit richting Milaan. "Ik denk dat het komt omdat we allebei voelen dat we op het scherpst van de snede moeten werken. Dit seizoen moet alles kloppen."

Ook hebben De Wit en Takagi dit seizoen meer discussies dan ooit. Het grootste onderwerp van die 'onenigheid' was een materiaalwissel die de coach voorstelde. De Wit wilde dat Takagi op andere buizen zou rijden. "Miho wilde dat liever niet, maar ik vond echt dat ze steeds slechter was gaan schaatsen. Dat was voor haar natuurlijk niet leuk om te horen", biecht Takagi op. De Wit moest 'sterk in zijn schoenen staan' om Takagi te overtuigen, maar het lukte. Op de spelen rijdt de Japanse op haar nieuwe buizen.

Laatste dans

Voor Takagi worden de spelen in Milaan haar laatste, voor De Wit is de kans groot dat het hetzelfde wordt. De twee willen dan ook alles doen om af te sluiten met het hoogst haalbare. "Onze tijd samen afsluiten met een gouden medaille op de 1500 is het ultieme. Ik wil niets liever, maar ergens weet ik ook dat het geen verschil gaat maken of mijn tijd met haar is geslaagd. De kans dat Miho na Milaan stopt, is groot. Het worden sowieso haar laatste Spelen. We gaan nog één keer rammen."

Op de 1500 meter neemt Takagi het in Milaan op tegen onder andere Nederlanders Femke Kok, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-De Jong.