Nadat de Nederlandse schaatsbond donderdagmiddag de olympische selectie bekend maakte, barstte er een bom. Mensen vielen over elkaar heen om duidelijk te maken dat de slachtoffering van Tim Prins voor de ploegenachtervolging nergens op slaat. Ook de Nederlandse succescoach Johan de Wit deelt die mening. "Dat zou ik echt visieloos vinden."

Waar in Nederland de afgelopen dagen het zenuwslopende olympisch kwalificatietoernooi plaatsvond, keek De Wit van een afstandje toe vanuit Japan. De 46-jarige schaatscoach staat namelijk aan het hoofd van Team Gold, een schaatsploeg met Aziatische toppers zoals Miho Takagi.

' Met veel geluk twee keer derde geworden'

De Wit is inmiddels weer terug in zijn thuisland en het Noordhollands Dagblad maakte daar gebruik van om bij hem te polsen wat hij van alle uitslagen en gevolgen van het OKT vond. Op het moment van zijn interview was nog niet bekend dat de Nederlandse selectiecommissie Prins zou slachtofferen voor Marcel Bosker in verband met de ploegenachtervolging.

Ondanks dat had De Wit al een hele duidelijke mening over deze situatie. " Dat zou ik echt visieloos vinden." De succescoach vindt dat Nederland de ploegenachtervolging te lang niet serieus heeft genomen, ondanks de eerdere twee bronzen medailles in de World Cup dit seizoen. "Ik denk echt dat dit onderdeel bij de mannen voor lief moet worden genomen. Ze zijn met veel geluk twee keer derde geworden, maar als alle teams op volle sterkte in Milaan zijn, is Nederland kansloos."

Beau Snellink

De Wit vindt niet eens dat Bosker de juiste man is om het gat in de ploegenachtervolging op te vullen. " Als je al iemand gaat aanwijzen voor de ploegenachtervolging, dan moet dat Beau Snellink zijn", zo legt hij uit. Snellink, die dit seizoen een vaste kracht was op de ploegenachtervolging, behaalde op het OKT een teleustellende vijfde plek op de 5.000 meter en een negende plek op de 10.000 meter. "Hij heeft individueel niet goed gereden, maar de laatste twee jaar wel bewezen dat hij van waarde is bij de ploegenachtervolging. Die tweede positie waarin hij rijdt, is heel moeilijk."

Hoopvolle boodschap

De succescoach van tweevoudig olympisch kampioene Takagi sloot zijn interview nog hoopvol af. " Ik denk dat de KNSB neutraal een goede beslissing kan nemen. Daar geloof ik echt in." De Nederlandse schaatsbond heeft dus ook het vertrouwen van De Wit geschaad.

