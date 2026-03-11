Nederland is hét schaatsland van de wereld, maar op de WK allround was daar afgelopen weekend niet al te veel van te merken. Noorwegen ging er met twee gouden plakken voor Sander Eitrem en Ragne Wiklund vandoor. Mede daardoor staat ook de coach, die een behoorlijk Nederlands tintje heeft, in de spotlights.

Dat is Bjarne Rykkje. Hij werd geboren in Noorwegen, maar verhuisde kort na zijn tweede verjaardag voor Nederland. Hij, zoon van een Nederlandse moeder en Noorse vader, begon daar ook met schaatsen en was een groot talent. Op het WK junioren pakte hij brons. De grote doorbraak onder de Nederlandse vlag bleef echter uit. Alleen in 2004 kende hij een succesvol jaar met tweemaal brons op de NK afstanden. Hij werd derde op de 1500 en 5000 meter.

Inmiddels is Rykkje toch bekend bij het grote publiek, maar nu als coach van de Noren. Namens de Scandinaviër coacht de Nederlander onder meer Sander Eitrem en Ragne Wiklund. Zij wonnen afgelopen weekend de WK allround. Daarnaast werd Eitrem vorige maand olympisch kampioen op de 5000 meter en pakte Wiklund meerdere medailles.

Rykkje werkt al acht jaar bij de Noorse schaatsbond en daar komen er nu nog zeker vier bij. Hij heeft zijn contract namelijk verlengd en blijft zeker tot en met de Spelen van 2030 in de Franse Alpen in Noorse dienst. Wel maakt hij een kleine stap, want hij gaat door als technisch manager.

Arie Blindheim, de generaal secretaris van de Noorse schaatsbond, is blij dat Rykkje gewoon blijft. Vanwege de goede prestatie was er, zo lijkt het, wat interesse in Rykkje. Toch blijft hij zijn werkgever trouw. "Dat zie ik als een groot compliment aan het Noors schaatsen", aldus Blindheim.

Ook Eitrem is verguld met het nieuws. "Bjarne is de beste coach ter wereld. Ik kijk ernaar uit om de komende vier jaar veerder te werken met hem. Hij heeft al veel betekend voor mijn carrière en ik ben ervan overtuigd dat we samen weer nieuwe doelen kunnen bereiken." En Rykkje zelf? Die legt in het persbericht ook uit dat hij het goed naar zijn zin heeft.

"Ik krijg veel energie door het nauwe contact met de atleten en dat draagt er aan bij dat ik graag zijn schouders onder de nieuwe periode zet. Ook om aan de volgende generatie te werken."