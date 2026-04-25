Na het olympisch seizoen is het een komen en gaan van schaatsers bij de commerciële teams. Bij Team IKO-X2O Badkamers, dat komend seizoen Team X20 Badkamers heet, neemt Marten Liiv afscheid. De 29-jarige specialist op het kortere werk uit Estland heeft nog geen nieuwe ploeg gevonden, maar weet wel al wie hij als hoofdtrainer wil inschakelen. Liiv reed sinds 2020 voor het team.

Bij de drie vorige edities van de Olympische Winterspelen was de Est telkens aanwezig. De 7e plek op de 1000 meter in 2022 was zijn beste resultaat. Daarnaast nam hij driemaal deel aan de WK sprint, met een gestage progressie in zijn eindrangschikkingen: 20e, 8e en 7e. Zijn grootste succes was brons bij de EK sprint in 2023.

Binnen het schaatsteam had Livv ook een belangrijke rol als trainingspartner van bijvoorbeeld Joy Beune. De voormalig wereldkampioene allround kan achter hem aan schaatsen bij temporondjes.

Johan de Wit

Liiv heeft tegenover Schaatsen.nl aangegeven dat hij wil samenwerken met schaatstrainer Johan de Wit. De afgelopen jaren was De Wit de hoofdtrainer van Team Gold, dat zich richtte op Aziatische toppers zoals Miho Takagi en Ning Zhongyan. Dat project is stopgezet. De Wit probeert nu een internationale ploeg van de grond te krijgen, die hij dan vanuit Nederland wil runnen. Livv staat dus alvast klaar om daarvan deel uit te maken, al is er dus onzekerheid over de haalbaarheid van de plannen.

De grote droom van Liiv is niet uitgekomen. Op de site van Team IKO X20 Badkamers staat: "In seizoen 2022-2023 schreef hij historie door als eerste schaatser uit Estland ooit een medaille te pakken tijdens een World Cup en hij won al eens zilver op de 500 meter tijdens het EK sprint. Zijn doelen zijn duidelijk: een medaille op de Spelen van Milaan 2026."

Buitenlandse schaatsers

In het voorjaar van 2023 was onder meer Livv het onderwerp van een conflict tussen de schaatsbond KNSB en de commerciële teams. De KNSB wilde het verbieden om als Nederlands team buitenlandse schaatsers te contracteren. Dat zou gelden voor schaatsers die op een afstand bij de top 8 van de wereld of top 4 van Europa horen. De bond was van mening dat de buitenlandse schaatsers te veel profiteren van het hoge niveau en de faciliteiten bij de Nederlandse teams. Het zinde Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, bijvoorbeeld niet dat de Belg Bart Swings bij de Winterspelen van Beijing de massastart won. Uiteindelijk werd het plan geschrapt.