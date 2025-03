Schaatskoppel Suzanne Schulting en Joep Wennemars puzzelt er samen flink op los na intiem moment op WK

Het schaatsseizoen is voorbij en dus hebben de rijders eindelijk wat meer vrije tijd. En wat is er nou beter om tot rust te komen dan samen puzzelen? Precies dat is wat Suzanne Schulting en Joep Wennemars op ontspannen wijze samen doen.

In haar Instagram-story deelt Schulting een foto van een uiterst geconcentreerde Joep Wennemars, die zich verdiept in een uitdagende puzzel. Het schaatskoppel kiest duidelijk niet voor gemak, want het gaat om een Jan van Haasteren-puzzel met maar liefst 1.000 stukjes. Terwijl Wennemars nauwkeurig het voorbeeld bestudeert, is te zien dat de linkerbovenhoek al flink vorm begint te krijgen.

Bij het maken van de puzzel heeft Wennemars zich comfortabel aangekleed in een Chocomel-trui, met zijn eigen naam op de achterkant. Terwijl hij geniet van een kop koffie en een glas jus d'orange, ligt de topsprinter ontspannen languit op het kleedje. Het is te hopen dat Schulting zich snel bij hem voegt om samen de resterende stukjes in elkaar te passen.

Wereldtitel en romantische kus

Wennemars kroonde zich onlangs bij de WK afstanden in Hamar tot wereldkampioen op de 1000 meter, een prestatie die zijn opmars in de schaatswereld bevestigde. Met zijn ijzersterke race wist de jonge sprinter concurrenten als Jenning de Boo en Jordan Stolz achter zich te laten en een felbegeerde gouden medaille te bemachtigen.

Na afloop van zijn glorieuze en onverwachte overwinning werd Wennemars opgewacht door Schulting. De twee deelden een intieme kus op het middenterrein, wat naast de emotionele ontmoeting tussen Joep en zijn vader een van de hoogtepunten van de dag markeerde. Schulting, zelf een meervoudig olympisch kampioene in het shorttrack, was zichtbaar trots op de prestatie van haar geliefde.

Relatie sinds dit jaar

Schulting onthulde in januari van dit jaar de relatie. Dat deed ze met een romantische post op Instagram. Ze keerden overigens allebei met een gouden medaille huiswaarts vanuit Hamar. Schulting won namelijk samen met Jutta Leerdam en Angel Daleman de teamsprint. Dat leverde ook een mooi geldbedrag op, want alle medaillewinnaars kregen geld voor hun prestaties.