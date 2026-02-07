Joy Beune lijkt zaterdag de belangrijkste troef voor Team NL op de 3000 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. De topschaatsster rijdt die afstand als enige individuele onderdeel, omdat ze tijdens het okt de startplekken voor 'haar' 1500 meter niet haalde. Ex-topschaatssters Irene Schouten en Yvonne van Gennip zien dat 'de knop wel om is' bij Beune en dat ze die teleurstelling heeft verwerkt.

Het was een van de grotere drama's tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. Beune reed het hele seizoen ijzersterk op de 1500 meter en won bijna alles tijdens de World Cups. Echter was ze op het okt net niet goed genoeg. De startplekken voor de 1500 meter gingen naar Femke Kok, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud. Beune was ontroostbaar en haar vriend Kjeld Nuis woedend, maar ze moest het accepteren. Voor haar zijn nu de 3000 meter en de ploegenachtervolging de belangrijkste speerpunten.

'De knop is om'

Voor Beune was het zaak om zo snel mogelijk de teleurstelling van de 1500 meter van zich af te zetten en zich vol te focussen op de 3000 meter. Die afstand rijdt ze zaterdag, maar Irene Schouten ziet aan de topschaatsster dat 'de knop om is'. De ex-schaatsster is in Milaan en ziet daar een 'vlijmscherpe' Beune. "Ik vind dat ze er goed en positief instaat", vertelt Schouten tegenover het Algemeen Dagblad.

Schouten ziet dat Beune in Milaan bewust afleiding heeft gezocht om niet verder te hoeven denken over de 1500. Zo ziet de voormalig schaatskoningin dat de 26-jarige atlete druk bezig is met het ruilen van pinnetjes, haar social media goed blijft bijhouden en ze af en toe nog leuke dingen doet met haar vriend Nuis. Zaterdag zal de focus er echter vol op moeten liggen voor Beune. Voor haar is de 3000 meter de enige kans op individueel goud tijdens de Spelen in Milaan.

Yvonne van Gennip

Ook Van Gennip ziet vanuit Nederland hoe Beune de teleurstelling geparkeerd heeft. Razend knap, vindt de voormalig olympisch kampioene dat, want ze merkt ook op dat het voor Beune 'een krasje' zal blijven. "Ze oogt opvallend ontspannen, ja. Maar goed, dat kan ook de buitenkant zijn, hè. Ze kan intern ook één grote Vesuvius zijn", vertelt Van Gennip. De voormalig topschaatsster ziet Ragne Wiklund echter wel als favoriete voor het goud op de 3000 meter. Van Gennip denkt wel dat Beune en Marijke Groenewoud het de Noorse nog erg moeilijk kunnen maken op een goede dag.