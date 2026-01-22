Esther Kiel verbaasde de schaatswereld vorige week met haar plotselinge bekendmaking dat ze de topsport vaarwel zegt. De Nederlandse (29) is sindsdien volle bak bezig met haar afscheidstournee. Op de Weissensee in Oostenrijk, waar het achttien graden onder nul was, werkte ze zelf aan haar afscheid.

Kiel won de eerste sprint van de Grand Prix. Jaarlijks wordt er op de Weissensee gekoerst door een peloton Nederlandse schaatsers. Het immense meer in Oostenrijk biedt ijsgarantie en is dus vrijwel altijd de locatie voor marathons op natuurijs en de Alternatieve Elfstedentocht. In de sprint over veertig kilometer was Kiel woensdag de beste. Waar Kiel normaliter de sterkste is op de lange afstanden zoals de 150 of zelfs 200 kilometer, liet ze op de sprint zien ook dat aan te kunnen.

'Aangegeven dat ik daar niet van kan genieten'

"Het is natuurlijk wel het doel er een mooi afscheid van te maken in de komende weken", zei ze in gesprek met schaatsen.nl. "Maar dat regisseer ik natuurlijk niet zelf. Ik ben niet de machtigste vrouw uit het peloton die hier zomaar even wint. Dat zag je ook wel aan de minimale verschillen op de streep. Ik moet echt volle bak in die finale. Dat ik het dan kan afmaken, maakt het extra leuk. Ik heb ook wel aangegeven dat ik niet echt kan genieten van een wedstrijd waarin één rijder echt de sterkste is. Dat zijn meestal niet de mooiste races. Dit was maar een korte koers, maar die leverde wel strijd op."

Ongekende omstandigheden

Haar zelfvertrouwen op natuurijs is goed, zeker omdat ze vorig jaar de laatste wedstrijd op natuurijs in Zweden óók won. Toch maakte ze nu op de Weissensee in Oostenrijk ongekende omstandigheden mee. Met min achttien was het ontstellend koud. "Het was wel koud. Sterker, ik heb het nooit eerder zo koud meegemaakt op de Weissensee, maar ik heb er niet veel last van gehad. We waren ook voorbereid."

