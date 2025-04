Nederlandse schaatsster verrast met opmerkelijke beslissing: 'We hebben in stilte gewerkt aan dit plan'

Schaatsster Melissa Wijfje vertrok na het afgelopen seizoen noodgedwongen bij Team Albert Heijn-Zaanlander. Haar contract werd niet verlengd. Inmiddels heeft de 29-jarige voor een opvallende andere route gekozen.

Wijfje heeft contact gezocht met haar voormalig coach Henk Hospes. Ze werkte van 2028 tot en met 2020 met hem samen en behaalde toen haar grootste nationale succes: Nederlands kampioene op de 1500 meter. De Fries is sinds 2024 mentor in de schaatsselectie van Polen.

Daarom heeft Wijfje besloten dat zich tijdens trainingskampen bij het Poolse team zal voegen. Daarnaast zal ze onderdeel uitmaken van Development Team Fryslân, onder leiding van Ingo Bos. "Ik ben blij met deze route", zegt de schaatsster tegen Schaatsen.nl. "De afgelopen weken hebben we in stilte gewerkt aan dit plan. Dankzij de steun van Henk, het Poolse nationale team en Gewest Fryslân voel ik mij sterk en gemotiveerd. Bij het Gewest heb ik eerder met veel plezier geschaatst. De combinatie met het Poolse team geeft mij de prikkel die ik nu nodig heb.”

Jutta Leerdam

Wijfje liet eerder weten dat ze geïnspireerd werd door de route van Jutta Leerdam, die vorig seizoen besloot om solo te gaan trainen. "Aan de ene kant val je even in een zwart gat, maar het biedt je ook vrijheid. Je kunt alles opbouwen zoals jij dat wilt", zei ze.

Nu heeft ze dus een mooie samenwerking met haar oude coach in het vooruitzicht. Hospes is ook enthousiast over het plan. “Successen uit het verleden zijn geen garantie, maar ik heb een goed gevoel bij deze aanpak. Melissa is gemotiveerd en klaar om grote stappen te zetten. Nu de afstemming met Polen ook rond is, ligt de weg open.”