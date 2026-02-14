De Nederlandse schaatssters moesten zich zaterdagmiddag in de kwartfinale van de ploegenachtervolging plaatsen voor de laatste vier. In een rechtstreeks duel werd er gewonnen van Kazachstan, maar dat ging niet zonder de nodige schrik. Bij de tegenstanders van Nederland vond er namelijk een zware valpartij plaats.

Marijke Groenewoud, Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong gingen relatief rustig van start, maar versnelden ongeveer halverwege de rit. Op het moment dat ze een stuk sneller waren dan Kazachstan, ging het bij de Aziaten goed mis.

Geschrokken reacties

Een van de drie Kazachse vrouwen vloog namelijk hard tegen de boarding aan. Dat kwam ook duidelijk in beeld en zorgde voor geschrokken reacties bij de NOS-commentatoren Martin Hersman en Herbert Dijkstra. "Harde val Kazachstan. Oh, oh, oh", viel er te horen.

Nederland noteerde van de acht landen de derde tijd en plaatste zich zo voor de halve finales. Het trio Beune, Groenewoud en Rijpma-De Jong won vanzelfsprekend de rit, maar zette niet de snelste tijd neer. In de rit daarna ging Japan namelijk al onder de tijd van onze landgenotes door. In de allerlaatste rit klokte Canada uiteindelijk de snelste tijd van de kwartfinales.

Schrikmoment voor Nederland

In de rit tegen Kazachstan ging het overigens ook voor Nederland bijna mis. Tijdens de rit kwamen de schaatsen van Rijpma-de Jong en die van Beune tegen elkaar. Daardoor raakten ze uit balans, maar gelukkig kwam het niet tot een valpartij. Dat zou namelijk uitschakeling betekenen omdat een plek bij de eerste vier dan onmogelijk is.