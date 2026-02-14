Nederland reed als een geoliede machine op de ploegenachtervolging tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Maar toch ontsnapte het drietal Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud aan een drama. Ze mochten van groot geluk spreken dat Beune adequaat reageerde en overeind bleef.

Nederland moest als eerste een tijd neerzetten in een rit tegen het zwakke Kazachstan. De eerste ronden reed TeamNL nog achter op de tijd van de Kazachse vrouwen, maar reed het Nederlandse drietal snel in. In een van de rondjes ging het echter bijna mis tussen Beune en Rijpma-de Jong. Omdat ze zo dicht op elkaar schaatsten, wat alleen maar goed is op de team pursuit, zat een ongeluk in een klein hoekje. En bijna ging het in Milaan daarom mis.

Bijna valpartij Beune

De schaats van Rijpma-de Jong op de tweede positie kwam in contact met die van Beune in een bocht, waardoor de kopvrouw haar evenwicht verloor. Maar door een knappe reactie bleef Beune op de been en kon de oranje trein doorschaatsen om zich te plaatsen bij de beste vier. Dat is nodig om dinsdag mee te mogen doen aan de halve finales en finale op de team pursuit. Nederland is topfavoriet en regerend wereldkampioen op die afstand.

De Nederlandse vrouwen raakten niet onder de indruk en reden de tot dan toe snelste tijd. Toch kostte de misslag van Beune een tiende van een seconde en dat is cruciaal voor de halve finales. Ze reden de derde tijd en moeten daardoor tegen Japan rijden in de halve finale. Canada werd eerste en zal tegen nummer vier, de Verenigde Staten, rijden in de halve eindstrijd.

Kazachse vrouwen vallen, Japan sneller

Met kopvrouw Miho Takagi bleek Japan net wat sneller en dat verschil was precies het bijna-ongeluk wat in de bocht ontstond tussen Beune en Rijpma-de Jong. Nederland liet zich ook niet uit het veld slaan door een valpartij van de Kazachse vrouwen, wat voor een schrikmoment in de schaatshal zorgde. Nederland was weer een rit later zeker van een plek in de halve finales.