Bokser en influencer Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse schaatstopper Jutta Leerdam, heeft een actie herhaald waarop hij onlangs nog veel kritiek kreeg. Bij het huwelijksfeest van zijn broer Logan Paul mepte hij de taart aan flarden. Nu moest een ander onschuldig baksel eraan geloven.

Logan Paul trouwde midden augustus 2025 met Nina Agdal, onder toeziend oog van onder meer broertje Jake en Leerdam. De Amerikaanse bokser deelde beelden waarop hij met zijn vuisten tegen de enorme witte taart ramt, terwijl zijn net getrouwde broer juichend staat toe te kijken. Na een paar rake klappen vallen ze elkaar in de armen.

Tanktaart

Paul zal vast hebben gemerkt dat zijn plannetje om met die beelden veel reacties op te roepen is geslaagd. Want in een video op TikTok doet hij het nog eens dunnetjes over, om zo zijn reputatie als taartbeul verder aan te dikken. Een groen gevaarte in de vorm van een tank is ditmaal het slachtoffer.

"Taart is niet om op te eten", zet Paul erbij. Begeleid door rauwe rockmuziek valt Paul de taart aan, niet met zijn mond dus, maar met zijn vuisten. Uiteindelijk tilt hij de tanktaart op en smijt hij het op de grond.

Vluchten

Toen Leerdam de beelden van het huwelijksfeest plaatste, leek ze gemengde gevoelens te hebben over de sloopactie van Jake Paul. In de caption deelde Leerdam er een lach- en een huilpoppetje bij, om maar aan te geven dat ze ook niet weet wat ze ervan vindt. Dat weten haar volgers wél. Een reactie met liefst 17.000 likes: 'Je kan nu nog vluchten, meid.'

Ellen Hoog en Naomi van As

En ook in de Sportnieuws.nl-podcast reageren hockey-iconen Ellen Hoog en Naomi van As met verbazing. “Heb jij de bruiloft van Logan Paul en Nina Agdal gezien?”, vraagt Hoog. Van As antwoordt sarcastisch: “Die heb ik natuurlijk live zitten kijken op Netflix.”

Even later zegt ze: “Ik heb er wel beelden van gezien.” Hoog haakt in: “Iets met een taart?” Van As bevestigt: “Dat was het eerste beeld wat ik zag. Je ziet Jake helemaal die prachtige bruidstaart, waar waarschijnlijk superveel werk in heeft gezeten, kapotslaan als een soort boksbal. Overal vloog taart, en daarna omhelsde hij zijn broer.”