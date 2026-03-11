De Nederlandse shorttrackers boekten vorige maand geweldige resultaten op de Olympische Spelen. Met onder meer vijf keer goud was het volop feest voor onder meer Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout. Maar niet elke Nederlandse shorttracker deelde mee in de feestvreugde. Een van hen kampt al maandenlang met een flink probleem.

Dat is de 23-jarige Daan Kos. Hij is al maanden geblesseerd. Om precies te zijn sinds oktober 2025. Toen kreeg hij last van een spier in zijn rug. Hij heeft er zo veel last van dat zijn olympische droom in rook opging en hij nu spierverslappende medicatie moet nemen.

Artsen weten het antwoord nog niet

Al maanden staat hij dus aan de kant, mede doordat artsen in het duister tasten wat de precieze oplossing is. "Omdat alle onderzoeken tot niets hebben geleid, is er nu besloten dat ik volledig rust neem. Oftewel, een reset doe", vertelt Kos aan Schaatsen.nl. Sinds vorige week merkt hij een klein beetje verbetering. "Al ben ik er nog lang niet hoor."

Voorlopig zien we Kos dus niet op het ijs. Hij liep plaatsing voor de Spelen mis en moest vanuit huis toezien hoe onder meer Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer voor historische olympische prestaties zorgde. Ook de mannenrelay pakte voor het eerst in de geschiedenis een gouden medaille op de aflossing, misschien wel hét koningsnummer van de sport. Dat gebeurde dus allemaal zonder Kos.

Later deze week moet hij eveneens toekijken als zijn ploegmakkers voor goud gaan op de WK shorttrack in het Canadese Montréal. Kos heeft wel besloten om naar Noord-Amerika af te reizen. Uiteraard om zijn landgenoten aan te moedigen, maar ook om bij Danae Blais te zijn. Dat is zijn Canadese vriendin, die eveneens actief is in de shorttrackwereld.

Voorlopig nog niet trainen

Voorlopig mag Kos niets doen wat te intensief is. "Krijg ik in de gaten dat mijn rug wat meewerkt, dan mag ik wat hardlopen en fietsen." Voorlopig is dat niet het geval, waardoor Kos tandenknarsend moet toekijken op de WK. Al probeert hij positief te blijven. "Als ik er dan straks weer bij kan zijn, is het goed."

De WK in Canada duren van vrijdag 13 tot en met zondag 15 maart. Op vrijdag vinden de kwalificaties plaats, waarna op zaterdag en zondag meerdere kwartfinales, halve finales en ook finales om de medailles volgen.