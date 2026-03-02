De hoop was de afgelopen dagen groot bij Suzanne Schulting. Na haar nationale sprinttitel op de langebaan, die haar bovendien een ticket voor de WK sprint van deze week opleverde, hoopte ze vurig om een week later ook deel te nemen aan de WK shorttrack. Niets is echter minder waar. Zelf reageert ze nu voor het eerst op het mislopen van het eindtoernooi.

Het zou allemaal ook al wel krapjes worden. Slechts drie dagen rust heeft Schulting tussen de NK en WK sprint in Heerenveen. Weer enkele dagen na de WK in Thialf staan in Canada de WK shorttrack op het programma. Zelf stelde Schulting echter 'dat het lang genoeg was', en hoopte ze door bondscoach Niels Kerstholt te worden uitgekozen.

Gepasseerd

Dat gebeurde echter niet. Kerstholt koos voor een andere selectie, met natuurlijk de olympiërs Xandra en Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. Als vijfde vrouw reist de talentvolle Diede van Oorschot mee naar Montréal. Schulting werd gepasseerd door haar deelname in de WK sprint, zo luidt het.

Reactie Schulting

In een story op haar eigen Instagram reageert de schaatster van Team Essent nu voor het eerst op het mislopen van het mondiale eindtoernooi. "Ik ben niet geselecteerd voor een individuele afstand op het WK shorttrack", begint de drievoudig olympisch kampioen op de korte baan.

"Op de 1000 meter en 1500 meter zijn er maar twee (in plaats van drie) startplekken beschikbaar", vervolgt Schulting. "Daardoor moeten er keuzes worden gemaakt. Ik ben niet teleurgesteld. Natuurlijk had ik graag willen rijden, maar deze keuze kan ik niet anders dan accepteren en respecteren."

'Meer dan trots'

Na haar puike prestaties op de NK sprint kan de focus van de 28-jarige atlete op de WK. "Na afgelopen weekend en met nog het WK sprint in het vooruitzicht, ben ik meer dan trots op het einde van dit seizoen", besluit een positieve Schulting op Instagram.

i De reactie van Suzanne Schulting na mislopen WK shorttrack © Instagram: @suzanneschulting

Geen onderdeel van team

Of de WK sprint echt de enige reden is dat Schulting niet is geselecteerd voor de WK shorttrack valt nog te bezien. Eerder sprak ze in een open interview al over het feit dat ze zich geen onderdeel van het team voelt. Na haar overstap van het shorttrack naar de lange baan deden allerlei geruchten de rondte. Of Schulting in het nieuwe schaatsseizoen beide sporten weer gaat combineren, is vooralsnog onduidelijk.