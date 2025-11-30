De Nederlandse shorttrackmannen hebben hun eerste relaygoud van het seizoen veroverd en bewezen dat ze ook zonder kopman Jens van ’t Wout kunnen pieken. In een zenuwslopende finale troefde Oranje de concurrentie af na een sterk slotstuk en een beslissende laatste wissel.

Van ’t Wout haakte op het laatste moment af vanwege liesklachten, waardoor broer Melle zijn plek innam naast Teun Boer, Itzhak de Laat en Friso Emons. Nederland moest in de openingsfase nog achter Italië en China aansluiten, maar bleef geduldig koersen. De Laat zette daarna een indrukwekkende inhaalactie in, waarmee Oranje in één klap naar de kop ging.

Vanaf dat moment werd het een razendspannende strijd. Italië bleef tot de laatste meters in het spoor, maar Teun Boer schoof zijn schaats net iets eerder over de streep dan de Italiaanse slotrijder. Zijn vreugde-uitbarsting liet zien hoe hard deze ploeg het nodig had: de mannen eindigden eerder dit seizoen buiten het podium en werden in Gdansk nog tweede.

Belangrijke boost met oog op de Olympische Spelen

Het relaygoud is bovendien een belangrijke opsteker richting de Olympische Spelen in Milaan, waar de lotingen deels worden bepaald door de World Tour-resultaten. Bondscoach Niels Kerstholt noemde het resultaat 'exact wat deze groep nodig had' nadat eerder op de dag al het gemengde aflossingsteam goud pakte.

Individueel bleef het voor de Nederlandse mannen mager. Jens van ’t Wout kwam dit weekend niet in actie op de 1000 meter en miste door zijn klachten opnieuw een kans op eremetaal. Boer strandde in zijn kwartfinale en zag zijn toernooi vroeg eindigen. Door de teleurstellende resultaten mag Nederland bij de Spelen straks met twee in plaats van drie mannen uitkomen op die afstand.

Persoonlijke domper voor Velzeboer

Bij de vrouwen greep Xandra Velzeboer opnieuw naast een individuele medaille. Na haar val op de 1500 meter en een vierde plek op de 1000 meter moest ze ook op de 500 meter genoegen nemen met plek vier. Toch blijft de balans voor Oranje positief: drie relayzeges, volop spektakel en een ploeg die op precies het juiste moment vorm begint te vinden.