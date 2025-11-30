Xandra Velzeboer heeft een teleurstellende slotdag beleefd bij de World Tour-wedstrijd in Dordrecht. Ook op haar favoriete onderdeel, de 500 meter, greep de Nederlandse naast het podium en werd ze vierde. Daarmee blijft ze het hele weekend zonder individuele medaille, nadat ze zaterdag al vierde werd op de 1000 meter en in de finale van de 1500 meter hard ten val kwam.

De winst op de 500 meter ging naar de Canadese Courtney Sarault, die Velzeboer in de finale verrassend wist te verslaan. De Amerikaanse Corinne Stoddard pakte zilver, voor de Canadese Florence Brunelle. Velzeboer begon als topfavoriet - ze won dit seizoen alle World Cups en is regerend wereldkampioene op deze afstand - maar kwam na een contactmoment met Sarault de koppositie niet meer terug en finishte teleurstellend als vierde. Voor eigen publiek was het een bittere tegenvaller, zeker omdat ze dit hele weekend geen enkele individuele medaille wist te pakken.

Eerder op de dag leek Velzeboer op weg naar de finale van de 1500 meter, maar in de bocht werd ze hard aangetikt door de Belgische Hanne Desmet. Velzeboer ging onderuit en werd kansloos voor een podiumplek. Desmet kreeg uiteindelijk een diskwalificatie, maar Velzeboer had daar niets meer aan. De winst ging naar Kim Gilli uit Zuid-Korea.

Pech voor Xandra Velzeboer

Voor Nederland zat er individueel sowieso geen medaille in op de slotdag. Michelle Velzeboer werd tweede in de B-finale van de 500 meter, Selma Poutsma won de B-finale en Zoë Deltrap werd gediskwalificeerd in haar halve finale.

Ondanks de individuele pech was er voor het thuispubliek wél reden om te juichen. Nederland pakte zowel bij de vrouwen als in de mixed relay goud. De gemengde aflossingsploeg, met onder anderen Michelle en Xandra Velzeboer, Teun Boer en Jens van ’t Wout, won overtuigend en behaalde de eerste mixed relay-zege van het seizoen.

Ook mannenploeg grijpt mis op 1000 meter

Bij de mannen pakte Nederland geen individuele prijzen. Jens van ’t Wout, die eerder al vijfde werd op de 1500 meter en vierde op de 500 meter, meldde zich af voor zowel de halve finale van de 1000 meter als de relayfinale. Volgens de KNSB heeft hij “geen blessure, maar nog last van een manoeuvre van de 500 meter” en wil hij geen risico nemen richting de Olympische Spelen. Zijn plek in de aflossingsfinale werd overgenomen door zijn broer Melle.

Teun Boer haalde de finales van de 1000 meter niet en eindigde als vijfde in zijn kwartfinale. Door de resultaten in de World Tour mag Nederland bij de Spelen straks met twee in plaats van drie mannen starten op de 1000 meter.

Reageer en praat mee!