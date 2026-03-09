Door het schaatspensioen van Miho Takagi komt er na elf jaar ook een eind aan de samenwerking met haar Nederlandse coach Johan de Wit. De trainer keert zelf ook terug naar Nederland, maar vindt het afscheid van de Japanse erg moeilijk.

Het hing al een tijdje in de lucht dat Takagi met pensioen zou gaan, maar vorige week maakte ze haar besluit officieel bekend via Instagram. De WK allround in Thialf was voor de Japanse haar laatste toernooi als schaatsster. Ze pakte brons en kreeg een prachtig afscheid. Haar coach De Wit zag het mooie afscheid voor zijn 31-jarige pupil en wist ook dat voor hem het afscheid eraan kwam.

'Ik heb me de hele week beroerd gevoeld'

Voor De Wit viel het erg zwaar dat er na elf jaar een eind kwam aan zijn samenwerking met Takagi. "Ik heb me de hele week beroerd gevoeld. Dat mag je best weten", vertelt de schaatstrainer tegenover Nu.nl. Het doet De Wit 'enorm veel pijn' dat zijn samenwerking met Takagi voorbij is en dat ze elkaar niet meer zullen zien. Hij vertelt ook dat ze afgelopen zaterdag goed met elkaar hebben gepraat over het afscheid en elkaar 'goed vast hebben gehouden'.

De Wit vertelt ook dat hij zondagavond een hapje ging eten met Takagi om de samenwerking op een mooie manier te beëindigden. Hij heeft in ieder geval wel al een cadeautje van de Japanse gekregen. "We hebben ook nog een paar flessen sake gekregen", verklapt De Wit. Takagi vertelde al dat ze stopt, omdat ze vindt dat ze steeds minder wordt. De Wit is het daar niet mee eens. Hij vindt dat de bronzen medaillewinnares van de WK allround nog altijd op haar best is. "Ze vindt het ook tijd voor andere dingen zoals reizen en studeren."

Complimenten voor Takagi

Trainer De Wit, die zelf al aangaf terug naar Nederland te gaan om zijn carrière als coach voort te zetten, had ook nog mooie woorden over voor de mens Takagi. "Ze is een geweldige atlete die altijd rechtlijnig is geweest voor zichzelf", vertelt de coach over de Japanse. "Als we ergens naartoe gingen waar ze het bed niet vertrouwde, stuurde ze een eigen bed op", vertelt hij nog een anekdote over Takagi.