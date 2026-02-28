De Nederlandse schaatstrainer Johan de Wit heeft de naam van Team Gold waargemaakt. Hij keerde terug van de Olympische Winterspelen met goud voor de Chinees Zhongyan Ning op de 1500 meter. Ook pupil Miho Takagi pakte plakken in Milaan. Dat moest worden gevierd.

De Wit zwaait na dit seizoen af bij Team Gold en de trainer heeft het plan om weer in Nederland te gaan werken, om dan vaker bij zijn gezin te kunnen zijn. Of hij in de schaatssport actief blijft, weet hij nog niet.

Restaurant

Het seizoen is nog niet klaar, want de WK sprint en WK allround worden nog gehouden, in Thialf. Maar eerst wilden De Wit en zijn schaatsers de olympische successen vieren. Takagi pakte bijvoorbeeld brons op de 500 meter en ook de 1000 meter. Ning werd eveneens derde op de 1000 meter en was met China goed voor brons bij de team pursuit.

Team Gold is al in Nederland, zo blijkt uit het tripje naar het restaurant Hokkai Kitchen in IJmuiden. Marinus Noordenbos, oprichter van het restaurant en tevens vishandelaar, schrijft op Instagram mooie woorden over het bezoek.

Eer

"Gisteren hadden we de eer om Team Gold te verwelkomen in ons restaurant", staat er. "Het motto van schaatslegende en Gold-leider Miho Takagi is: 'Je bent wat je eet.' In de afgelopen vier jaar hebben wij van Hokkai met trots geholpen met het in de prakijk brengen van die filosofie. We waren de voedselsponsor van het team. We hebben rijk gegrilde vis en Japanse rijst geleverd, als brandstof voor hun intensieve trainingen, ver weg van huis."

"Gisteren was de cirkel compleet, want het hele team kwam langs, inclusief trainer Johan de Wit. Ze aten lunch bij ons. En ze brachten een propvolle tas met zich mee, vol medailles. Wat een prestaties! Wat een eer! Een echt gouden team."

Team Reggeborgh

De Wit kreeg eerder bij de NOS de vraag voorgelegd of hij overstapt naar Team Reggeborgh. Daarop zei hij: "Ik zou het niet weten. Dat lijkt me prachtig, maar ik heb daar niks over gehoord. Maar wie weet dat er nog iets gaat komen".

