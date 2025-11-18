De keuze van Jordan Stolz om dit jaar ook de mass start te gaan rijden, kan weleens goed gaan uitpakken voor zijn Nederlandse concurrenten. Dat denkt drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer. "Ik zou het niet doen", waarschuwt ze het Amerikaanse schaatsfenomeen in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Stolz kondigde deze week aan dat hij bij de Spelen van Milaan ook op de mass start uit wil gaan komen en daarom deed hij dit weekend bij de World Cup in Salt Lake City ook direct mee op dat onderdeel. De Amerikaan is haast onverslaanbaar op de 500, 1000 en 1500 meter, maar gaat zich nu dus ook op een vierde onderdeel richten.

Timmer denkt dat het hem weleens de kop kan kosten en is het dan ook volledig eens met de stelling dat Stolz een groot risico neemt: "Het is wel weer veel meer duur dan die 500, 1000 en 1500 meters. Ik zou die focus op die afstanden pakken. In de mass start rijd in een groep en moet je langere rondjes rijden. Dat gaat ten koste van de snelheid en timing. Ik zou het niet doen."

Stolz zijn eerste optreden op de mass start was geen succes. Dat kwam mede doordat de andere rijders er alles aan deden om niet in een sprint met het fenomeen te belanden. Dat vindt de ex-topschaatsster meer dan logisch: "Dat moet je ook wel doen, want anders ga je gewoon verliezen." Jorrit Bergsma profiteerde er optimaal van en soleerde naar een prachtige zege op zijn 39ste.

Beluister hieronder de volledige aflevering van Dromen van Goud:

Kansen voor Nederlandse concurrenten

Timmer denkt dat zijn Nederlandse concurrenten op de individuele afstanden kunnen profiteren van de nieuwe uitdaging van Stolz: "Laat hem het maar lekker doen, dan hebben 'wij' straks meer kans."

Dat Stolz niet in de buurt van de zege kwam, kan hem volgens Timmer nog redden: "Misschien was het meteen de nekslag dat hij het niet meer gaat doen. Kies de afstanden waar je echt op kan scoren. Het is gaaf, want hij is natuurlijk echt een allrounder, maar hij heeft de meeste kans op de eerste drie afstanden."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?