Nederlandse topschaatser (30) onzeker over ultieme droom op Olympische Spelen: 'Durf ik niet te zeggen'

De Olympische Winterspelen zijn minder dan een jaar bij ons vandaan en dus dromen vele topsporters al van deelname aan het iconische toernooi. Een van hen is de Nederlander Kai Verbij. Jarenlang was hij een van Nederlands beste schaatsers, maar de tijden zijn veranderd en daardoor is het allerminst zeker dat hij kan meedoen aan de Spelen.

Na de NK sprint van vorig jaar verdween Verbij compleet uit beeld. Hij nam een tijd afscheid van het schaatsen, maar pakte een paar maanden geleden de draad weer op. Dat deed hij ook met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar in Milaan. Daar hoopt hij uiteraard bij te zijn en te schitteren met een felbegeerde medaille, maar in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside legt hij uit dat het absoluut geen vanzelfsprekendheid wordt.

Heel hoog niveau

Het onderwerp komt aan bod als de stelling Kai Verbij strijdt volgend jaar op de Winterspelen om de medailles aan bod komt. "In het beste scenario: ja", antwoordt Verbij in eerste instantie. Dat vraagt natuurlijk om uitleg en die geeft de topsprinter ook. "Het niveau is gewoon heel hoog. Je zag het tijdens het NK: Tim Prins heeft zich niet geplaatst, dat was wel een persoon waarvan mensen het zouden verwachten. Joep Wennemars reed een sterke duizend, dus het is gevaarlijk vanuit alle hoeken. Er zijn toch een aantal rijders, waarvan je het niet verwacht, die ineens presteren. Dat is op de Spelen ook zo."

En dus houdt Verbij zijn kaarten tegen de borst. Dit seizoen reed hij geen enkele wedstrijd en dus is het de vraag hoe hij volgend seizoen voor de dag komt. Momenteel zit hij ook zonder ploeg, dat maakt het allemaal nog een tikje onduidelijker. "Je bent een mens, geen robot. Je bent van zo veel dingen afhankelijk. Dus ik ga nu niet blind zeggen; het gaat lukken. Dat durf ik niet te zeggen, maar ik ga er wel voor werken."

Decepties op Olympische Spelen

Verbij was jarenlang een van de beste sprinters ter wereld. De 30-jarige werd in 2017 wereldkampioen sprint en won in 2019 en 2021 de wereldtitel op de 1000 meter. Op de Olympische Spelen wilde het echter nooit lukken. In 2018 debuteerde hij met een negende (500 meter) en zesde (1000 meter) plaats.

Vier jaar later had hij op meer gehoopt, maar in Beijing werd het een grote deceptie. Op de 500 meter eindigde hij als veertiende en zijn 1000 meter ging volledig de mist in. Door een moeilijke kruising ging al zijn snelheid er uit en eindigde hij op een dertigste plaats.

