De Nederlandse mannen moeten nog aan de bak op de tweede dag van de WK allround. Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en Marcel Bosker staan na de eerste afstanden buiten de top vijf. "Hoe kunnen we dat gat weer dichten?", vraagt schaatsicoon Marianne Timmer zich af.

Op de WK sprint zorgden de vrouwen voor een compleet Nederlands podium en pakte Femke Kok de titel. Jenning de Boo werd wereldkampioen bij de mannen, maar op de WK allround ziet het er bij de mannen minder rooskleurig uit. Na de 500 en 5000 meter komen de Nederlanders nog niet in aanmerking voor de medailles.

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud krijgt ex-topschaatsster Marianne Timmer de vraag of dat een zorgwekkende ontwikkeling is. "Er komt heus nog wel weer een nieuwe groep aan", stelt zij gerust. "En ook dat is een golfbeweging. Maar dat is inderdaad stof om over na te denken. Hoe kunnen we dat gat weer dichten? En gelukkig hebben we Stijn."

Van de Bunt blonk zaterdag uit met een persoonlijk record op de 5000 meter in Thialf. Hij staat nu zesde in het klassement en kan morgen nog uithalen, met name op de 10.000 meter. "Ja, Stijn heeft natuurlijk fantastisch gereden", vindt Timmer. "Die man is zichzelf aan het verrassen en de grenzen aan het opzoeken, Heeft heel veel meegemaakt dit seizoen, maar die die kan morgen echt vrij schaatsen en genieten van het publiek hier. En hij is gewoon in vorm. Ja en de rest? Huizinga, Bosker... Die moeten hard gaan nadenken."

Ontwikkeling Stijn van de Bunt

"Wij moeten nu leunen op Stijn", benadrukt Timmer nogmaals. Ze heeft enorm genoten van Van de Bunt. Niet alleen door zijn geweldige 5000 meter, maar ook door de ontwikkeling die hij dit seizoen heeft doorgemaakt. "Weet je, het is een jonge hond en hij nog heeft nog nooit een internationaal kampioenschap gereden tot het OKT. En dat is nu drie maanden geleden. Moet je kijken wat hij allemaal heeft mee moeten maken."

"In één keer stond zijn naam in de pers. Nou, dan was het natuurlijk ook gedoe af en toe. Met die ploegenachtervolging had hij ook hier en daar wat uitspraken." Hij sprak zich tijdens de Spelen bijvoorbeeld uit over de communicatie van Rintje Ritsma. "Die heeft echt, die heeft een hele strenge opleiding gehad waar alles in zat."

Daar heeft hij in korte tijd dus veel van geleerd. "Hij heeft heel veel ervaringen opgedaan dit seizoen en dat is alleen maar goed om door te ontwikkelen naar een volwassen schaatser."

