Na maanden van voorbereiding mogen de Nederlandse schaatsers écht laten zien wat ze waard zijn. Aan het eind van deze maand vinden de NK afstanden plaats. Team Essent-schaatser Beau Snellink is vol vertrouwen, al was het begin een beetje onwennig voor de specialist op de lange afstanden.

"Ik moet zeggen dat ik er even moeite mee had", zo valt Snellink met de deur in huis voor de camera's van Sportnieuws.nl. "Ik moest er effe inkomen. Ik voelde me sterk en ben sterk uit de zomer gekomen, maar technisch liep het nog niet geweldig. Afgelopen week begon ik het steeds beter te raken."

Voor Snellink is het niet zo verrassend dat hij wat opstartproblemen had. Al sinds juli staat de topschaatser op het ijs, waardoor een wat lastige traningsperiode geen probleem hoeft te zijn. "Dat kan gebeuren, dat hoort bij het schaatsen." Toen Snellink aan coach Jac Orie vertelde dat hij 'geen pepernoot raakte', gingen ze terug naar de tekentafel. En met succes. "Maar ik heb nu weer een paar trainingen gehad waarbij ik lekker rij en het goed gaat. Het vertrouwen is het zeker."

Snellink kansrijk op meerdere onderdelen

En dat is maar goed ook, want er wacht een cruciaal schaatsjaar. Met de Olympische Spelen voor de deur weet Snellink wat het absolute hoofddoel van dit jaar is. De 24-jarige gaat voor successen op de 5.000, 10.000 meter én de ploegenachtervolging. "Ik hoop dat ik er gewoon bij zit", stelt Snellink over het laatste onderdeel. "Ik denk dat ik samen met Chris van vaste waarde ben en dat we best vaak hebben laten zien hoe goed we met zijn tweeën zijn. Als er een derde bij zit die ook goed kan duwen, dan denk ik dat wij gewoon een winnende trein hebben en meestrijden om de winst."

Primeur in Milaan?

Dat belooft wat. Over anderhalve week wacht met de NK afstanden de eerste grote test. Daar zijn ook meteen de tickets voor de World Cup te verdienen. "Het belangrijkste moment is het OKT, daarna komen de NK afstanden voor mij. Het is een heel belangrijkwedstrijd, want ik wil heel graag het World Cup-circuit in om daar wedstrijdervaring op te doen." En de Olympische Spelen, daar wil Snellink nog niet al te veel over kwijt. "Ik ben nog nooit in Milaan geweest. Hopelijk dit jaar, maar dat durf ik allemaal nog niet te zeggen."