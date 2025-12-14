Topschaatsers Chris Huizinga, Marcel Bosker en Beau Snellink hebben gedaan wat ze moesten doen bij de ploegenachtervolging tijdens de World Cup schaatsen in Hamar. Zij moesten binnen de top-6 van de World Cup blijven om het maximale aantal startplaatsen (negen) voor de Olympische Winterspelen te kunnen verzilveren. Met een derde plaats en een tijd van 3:43.04 lukte dat.

De Nederlandse mannen hadden de nodige druk op hun schouders, want zij moesten in de top-6 blijven staan om het maximale aantal van negen plekken te verzilveren voor de Olympische Winterspelen in Milaan.

Huizinga, Bosker en Snellink lieten zien prima met de druk om te kunnen gaan. Zij finishten met een tijd van 3:43.04, waarmee Duitsland verslagen werd. Dat was belangrijk in verband met de World Cup-ranking. Nederland werd daarmee derde. Alleen Italië (tweede) en Amerika (eerste) waren sneller.

