Schaatsster Elisa Dul heeft met een dubbel gevoel naar het OKT gekeken. Ze zou eigenlijk zelf deelnemen aan het toernooi, maar een pijnlijke beenbreuk in haar voorbereiding gooide roet in het eten. "Ik hoop dat ik mijn portie tegenslag nu wel heb gehad.”

In gesprek met Schaatsen.nl geeft Dul een update over haar situatie. Op 19 december kwam ze ten val tijdens een training met als gevolg een dubbele beenbreuk. Ze moest het OKT en de Winterspelen meteen uit haar hoofd zetten.

Ze heeft het toernooi vanuit huis gevolgd. "Een keer ben ik naar Thialf geweest, om de drie kilometer te bekijken. Dat was een aardige opgave, en best confronterend. Want het is de afstand die ik zelf heel graag had willen rijden", legt ze uit. Het zette haar meteen aan het denken over haar eigen mogelijkheden op het OKT. "Op hetzelfde moment til je je been op, voel je hoe er pijnscheuten doorheen trekken en weet je dat het gewoon niet mogelijk is geweest.”

Droom in duigen

Ze zag haar teamgenoten Merel Conijn, Bente Kerkhoff en Marijke Groenewoud tickets voor Milaan bemachtigen. Ondanks de teleurstelling kon ze daar wel van genieten. “Ja, met z'n vieren op de Spelen, dat zou het mooiste scenario zijn geweest. Maar dat was al in duigen gevallen voordat het OKT überhaupt was gestart."

"Ik vind het geweldig hoe die meiden hebben gereden en dat ze met z’n drieën naar Milaan mogen. Weet je, ik kan van goede ritten genieten, waarin iemand boven zichzelf uitstijgt. Al blijft het een dubbel gevoel", vervolgt ze. "Ik hoop dat ik mijn portie tegenslag nu wel heb gehad.”

Herstel

De focus gaat nu op het herstel. "Ik ben blij dat alles weer netjes aan elkaar zit", zegt ze over haar been. "Dat geeft vertrouwen voor het herstel.” Volgende week worden de hechtingen verwijderd in het ziekenhuis en mag haar voet beetje bij beetje weer belasten. "Elke dag ga ik na hoe het voelt, wat ik al kan doen. Ik heb een paar oefeningetjes gekregen van de fysio waarmee ik de gehele dag bezig ben."

"Ik kijk ernaar uit straks weer lekker te kunnen opbouwen. Hopelijk valt alles dan op z’n plek voor mij, dat zou fantastisch zijn", besluit ze.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.