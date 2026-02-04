Dat Sanne in 't Hof nog altijd in de top van Nederland en in de subtop van Europa schaatst, is een klein wonder te noemen. De rijdster van Team Essent heeft op haar 28ste al voor een leven aan ellende meegemaakt. Toch sleept ze zich er telkens weer doorheen en weet ze op het ijs nog altijd te imponeren, zoals recent met haar bronzen medaille op de EK afstanden. Ook die kwam tot stand na weer een diep dal.

In 't Hof somt bij Sportnieuws.nl op wat er in haar carrière allemaal tegen heeft gezeten. "Ik heb meerdere blessures gehad, m'n rug een keer gebroken, m'n arm een keer gebroken en elke keer lag ik best wel een lange tijd uit de roulatie. Ik ben ook twee jaar overtraind geweest en elke keer kwam ik toch weer terug. Ik heb mezelf elke keer uit een dal weer omhoog getrokken. Daar heb ik best veel van geleerd, bijvoorbeeld dat je lichaam best wel goed terug kan stuiteren."

'Het heeft me levenslessen geleerd'

Het bleef bij haar niet bij fysieke ongemakken. "Op latere leeftijd had ik geen team en moest ik zelf mijn eigen sport financieren en sponsoren zoeken. Dat was best wel een zoektocht, maar het heeft me levenslessen geleerd. Dat heeft me heel ver gebracht", zegt ze tegen deze site. Vier jaar geleden maakte ze haar debuut tijdens de Olympische Spelen van Peking, waarin ze zevende werd op de 5000 meter. Analytici schreven haar tijdens het OKT eind december ook op voor de komende Spelen in Milaan, maar toen greep ze naast de felbegeerde tickets.

'Nog een tegenslag'

De Spelen missen doet nog altijd 'heel veel pijn', zegt In 't Hof, maar ook uit dat dal trok ze zichzelf weer op. Met brons op de EK afstanden op de 3000 meter liet ze zichzelf sportief weer zien. "Dat was ook een tegenslag, maar ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten. Je moet ook weer door. Dat is ook een belangrijke les. Als ik de handdoek in de ring had gegooid en had gedacht: laat maar zitten, zoek het lekker uit... Maar je móét door. Dat geeft me het vertrouwen dat het wel weer goedkomt."

'Weet niet of ik die ga kijken'

Ze gaat haar Team Essent-ploeggenoten, zoals Suzanne Schulting en Joep Wennemars, natuurlijk aanmoedigen op de Spelen. Maar of ze naar 'haar' afstanden gaat kijken, zoals de 3000 meter...? "Ik ben een groot sportliefhebber, dus de andere wintersporten kijk ik ook. Maar soms zal het ook heel dubbel zijn om te kijken, zeker de afstanden die ik zelf had willen rijden. Dus ik weet niet of ik die ga kijken. Ik ben ook blij als ik daarna ook weer verder kan zelf."

