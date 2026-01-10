Sanne in 't Hof zorgde vrijdagavond op de eerste dag voor een van de drie medailles voor Nederland op de EK afstanden. De topschaatsster is daar vanzelfsprekend 'heel blij' mee, zeker omdat ze de laatste tijd kampte met problemen.

In 't Hof werd op vijf seconde van de oppermachtige winnares Ragne Wiklund derde en troefde daarmee onder meer schaatslegende Martina Sablikova af. "Iedereen spreekt van een gedevalueerd toernooi", weet In 't Hof in gesprek met Schaatsen.nl. "Maar met onder anderen Wiklund en Sablikova vind ik dat niet gelden voor de drie kilometer."

Het brons is een mooi opsteker voor In 't Hof, die twee weken geleden een deceptie meemaakte op het olympisch kwalificatietoernooi. Daar werd ze vijfde op de drie kilometer en viel de vijf kilometer (zesde plaats) al helemaal tegen. De schaatsster van Team Essent liep zo een nieuwe deelname aan de Olympische Spelen mis.

Na twee rondjes kapot

Het was duidelijk dat ze niet in topvorm was en In 't Hof weer precies wanneer het mis ging. In aanloop naar het OKT werd ze immers steeds beter. "Tot ik drie dagen voor mijn race wakker werd en me leeg voelde. Ik herstelde niet en was na twee ronden vop de vijf kilometer kapot. De rest van de race heb ik moeten vechten, want ik had de energie niet. Dat was een verschrikkelijk gevoel."

Het leverde haar een verdrietig resultaat op. Het brons op het EK spoelt het volgens de specialiste op de lange afstand dan ook niet weg, maar ze is er wel blij mee. "Ik wil genieten van mijn eerste internationale plak."

Nog twee onderdelen

In 't Hof is dit weekend nog niet klaar met de EK afstanden. Ze komt immers nog in actie op twee onderdelen: de Mass Start en de ploegenachtervolging. Bij de Mass Start werkt ze samen met Kim Talsma. Zij doet ook mee aan de ploegenachtervolging, waarbij Evelien Vijn het trio compleet maakt.

