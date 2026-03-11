Dione Voskamp heeft haar schaatsloopbaan in stijl afgesloten. De topschaatsster kondigde deze week aan dat ze woensdag bij De Zilveren Bal afscheid zou gaan nemen en dat deed ze door de wedstrijd voor de vierde keer te winnen.

Voskamp hoort al jaren bij de beste Nederlandse sprinters in het schaatsen en stond vorig seizoen zelfs twee keer op het podium van een World Cup-wedstrijd op de 500 meter. De topschaatsster wist zich dit seizoen echter niet te plaatsen voor de Olympische Winterspelen en besloot aan het einde van het schaatsjaar een punt achter haar loopbaan te zetten.

Dat deed ze woensdag bij De Zilveren Bal en voor Voskamp was dat op voorhand al bijzonder. Het evenement waarbij schaatsers het tegen elkaar opnemen bij de 100 meter won ze in het verleden namelijk al drie keer. Ze moest vorig jaar in de finale haar meerdere erkennen in Femke Kok en Anna Boersma, maar aangezien Kok niet van de partij was, hoorde ze opnieuw bij de grote kanshebbers.

Afscheid in stijl

Voskamp haalde woensdag uiteindelijk de finale en trof daar opnieuw Boersma. De Taiwanese Ying-Chu Chen was de andere schaatsster in de eindstrijd. Voskamp ging als een bezetene van start, maar zag Boersma nog heel dicht in de buurt komen. De afzwaaiende topschaatsster liet zich echter niet meer van de winst houden en pakte in 10,48 seconden de zege. Boersma werd tweede in 10,52 en Chen eindigde in 10,68 als derde.

Vriend Indra Médard

Voskamp pakte daarmee na 2022, 2023 en 2024 voor de vierde keer de zege en daarmee is ze recordhoudster. De schaatsster vierde de zege uitbundig en viel ook haar partner, de Belgische schaatser Indra Médard, in de armen.