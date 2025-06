Olympisch goud winnen klinkt geweldig, maar voor de Nederlandse schaatsster Esmee Visser bracht het zeker niet alleen maar geluk. Na haar olympische titel op de Spelen van 2018 in Pyeongchang kende Visser een aantal moeilijke jaren. Er veranderde immers een hoop in haar leven en daar had ze veel last van.

De inmiddels 29-jarige Visser was begin twintig toen ze in 2018 verrassend goud won op de 5000 meter. Ze klopte toen onder meer schaatsiconen als Martina Sablikova en Claudia Pechstein. In één klap werd ze in Nederland beroemd. Wanneer ze te gast is in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside vertelt ze eerlijk dat ze daar veel moeite mee had.

Topschaatsster staat versteld tijdens zware revalidatie: 'Mijn vriend zei op een gegeven moment...' Ze won in 2018 olympisch goud op de 5000 meter, maar schaatsster Esmee Visser ging de jaren daarna door een diep dal. De inmiddels 29-jarige kampte jarenlang met een mysterieuze blessure. Toen ze eindelijk een oorzaak vonden en Visser werd geopereerd begon ze met revalideren. Daar liep ze tegen een aantal opmerkelijke dingen aan.

Als haar de stelling wordt voorgelegd olympische roem of een normaal leven in de anonimiteit neigt ze in eerste instantie namelijk naar de laatste optie. "Ik heb liever een anoniem leven, eigenlijk. Dan wel met de olympische medaille, maar daarna lekker gewoon thuis zijn en dat niet iedereen je kent." Dat laatste veranderde namelijk door haar gouden medaille op de Spelen.

Plots een bekende Nederlander

Met Visser ging het de jaren na haar gouden plek een stuk minder. Ook mentaal had ze de nodige problemen. "Ik vond het wel lastig toen ik plots olympisch kampioen en ineens BN'er werd. Dat krijg je er gratis en voor niks bij", zo waarschuwt Visser haar collega's. "Dat was nooit mijn droom als jong meisje, om BN'er te worden. Ik wilde gewoon hard schaatsen en mezelf verbeteren."

Naief en onbevangen

Dat Visser een publiek figuur werd, had ze nog nooit meegemaakt. In tegenstelling voor veel andere schaatsster ging ze redelijk anoniem naar de Spelen. Tot de echte topfavorieten werd ze ook niet gerekend voor haar gouden race. "Die aandacht kwam echt uit het niets. Ik geniet wel als ik mijn eerste interview terugkijk. Dan denk ik 'je weet zó niet wat je te wachten staat'. Zo naief, onbevangen."

Haar rol van underdog vond ze voor haar race in Zuid-Korea daarom ook heel fijn. "Ik kon me toen behoorlijk verbergen. Mijn eerste World Cup reed ik dat seizoen in de B-groep. Dat was mijn enige World Cup. De 5000 meter op de Spelen was de eerste wedstrijd waarin ik tegenover Sablikova en Pechstein stond. Dan hkan ik mezelf wel indekken. Als ik tiende was geworden op die Spelen, hadden jullie het ook allemaal prima gevonden."

Mysterieuze blessure

Visser kwam er mentaal door de nodige begeleiding weer goed bovenop, maar door mysterieuze fysieke problemen kende ze sportief gezien magere jaren. Na jaren van onzekerheid bleek eerder dit jaar dat er een scheur in haar labrum zat. Dat is een soort 'stootkussen' tussen je heupkom en heuppgewricht. Inmiddels is ze geopeerd en hoopt ze later dit kalenderjaar weer wedstrijden te schaatsen.

