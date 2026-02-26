In Nederland is het zowaar lenteweer, maar daar profiteert niet elke schaatsster uit ons landje van. Esther Kiel moest namelijk voor een wedstrijd naar het Zweedse Lulea en daar was het voor haar op zijn zachts gezegd stervenskoud.

In Zweden vond de Grand Prix plaats en daar waren veel marathonschaatsers op afgekomen. Het was echter zo koud, dat het programma op de schop ging. De kortste wedstrijd werd op woensdag afgewerkt omdat de temperaturen 's nachts waren gezakt tot zo'n 27 graden onder nul. En dan is het natuurlijk niet te doen, zelfs niet voor marathonschaatsers, om vroeg te starten.

Esther Kiel de snelste

In plaats daarvan werd de sprintwedstrijd op woensdag verreden zodat er later gestart kon worden. De winst ging zoals zo vaak naar Esther Kiel, die in het sprintje de snelste bleek. Tijdens de race had ze naar eigen zeggen nog niet zo veel last van de kou, maar dat veranderde op het podium. Daar stond ze zo te klappertanden dat de huldiging zelfs werd aangepast en ze niet een jasje aan en uit hoefde te doen.

Op het ijs was het volgens Kiel allemaal prima te doen. "Maar toen we eenmaal klaar waren, had ik het echt alleen maar koud", stelt ze in gesprek met Schaatsen.nl. Ze was niet de enige. Janne Berkhout werd tweede en had ook moeite met de omstandigheden. "Zo koud heb ik het nog niet gehad tijdens een wedstrijd", aldus de renster die ontzettend veel kleren aan had tijdens de race. "Maar deze omstandigheden heb ik nog nooit meegemaakt."

Ook de mannen hebben het koud

Bij de mannen ging de zege eerder naar Bart Hoolwerf, die ook geen geheim maakte van het feit dat het niet al te warm was. Zeker toen het ook nog hard begon te waaien tijdens de race. "Dan voel je direct dat je op je lichaam kouder wordt. Zolang je aan het rijden bent, gaat het dan gelukkig nog wel. Ik denk dat het voor mensen langs de kant vervelende was dan voor ons."

Op donderdag wordt er ondanks de kou weer geschaatst in Zweden. De mannen moeten zo'n 100 kilometer overbruggen, het dubbele van de sprintrace van woensdag. De vrouwen rijden 80 kilometer en moeten 's ochtends al aan de bak.

Check hier nog de race en de barre omstandigheden van woensdag