Schaatser Bart Hoolwerf heeft zijn sportieve revanche na het mislopen van de Olympische Spelen in Milaan gepakt. De 28-jarige Nederlander zegevierde in een ijskoud Zweden in een sprintrace. Daar won hij de vierde Grand Prix op natuurijs.

De sprintkoers liep over een parcours van 50 kilometer in het Zweedse Lulea. In het noorden van Scandinvavië, aan de Botnische zee, waren de temperaturen ronduit arctisch te noemen. Met het kwik ver onder het vriespunt, met uitschieters tot -17 graden en een gevoelstemperatuur die nog een stuk lager lag, was het flink doorbijten voor de schaatsers. Wel zorgde de temperatuur voor ideale omstandigheden voor natuurijs.

Eindsprint

In een spannende eindsprint was de 28-jarige atleet uit Eemdijk zijn teamgenoot Jorian ten Cate en Jeroen Janissen te snel af. Verder gebeurde er relatief weinig in de wedstrijd, die zonder echte demarrages werd afgewerkt.

Klassement

Het klassement op natuurijs wordt afgewerkt over zes verschillende Grand Prix. De eerste drie vinden traditiegetrouw plaats op de Oostenrijkse Weissensee. De laatste drie worden dus verreden in het hoge noorden van Zweden. De afstanden verschillen tussen de 30 en 200 kilometer.

Ook de vrouwen rijden de zes verschillende races, zij komen later in actie. Eigenlijk zou de vierde Grand Prix op donderdag worden gehouden, maar dan is het te koud. De laatste twee Grand Prix worden ook nog deze week geschaatst. Zaterdag staat de finale op het programma, waarna het eindklassement bekend is.

Revanche

En zo pakt Hoolwerf dus zijn sportieve revanche na het mislopen van de Olympische Spelen. Hoolwerf pakte op het EK nog zilver op de mass start, en was het gehele seizoen ploeggenoot van Jorrit Bergsma, maar werd niet opgenomen in de selectie.

Door de inmiddels beruchte matrix was het niet Hoolwerf zelf, maar Stijn van de Bunt die het tweede ticket op de massastart zou krijgen. Het leidde tot veel commotie, vooral bij Hoolwerf zelf. Hij baalde ervan dat het 'zo weinig over hem ging', en achtte de kans op sportief succes gering.

Moddergooien

Hoolwerf werd zelfs zo gefrustreerd dat hij openlijk aan het moddergooien was met NOS-analisten Mark Tuitert en Erben Wennemars. De schaatser van Team Reggeborgh stelde dat zij 'geen flauw benul hadden hoe het was' en dat hij 'door heel Nederland werd onderschat'. Met zijn overwinning in het ijskoude Zweden pakt Hoolwerf dus zijn sportieve revanche op de roerige afgelopen maanden.